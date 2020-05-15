Чемпион ОИ по вольной борьбе Гацалов заявил, что отказался от контракта с UFC

В 2017 году Гацалов рассматривал возможность перехода в смешанные единоборства (ММА). Он проводил тренировки по смешанным единоборствам, в том числе в зале AKA в США, в котором тренируется чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«У меня был выбор: или я занимаюсь борьбой, или я бросаю борьбу и полностью перехожу в UFC, — сказал Гацалов. — У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать. Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои».

«Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то все обдумал и сказал, что не могу предать борьбу», — добавил спортсмен.