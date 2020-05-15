Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он едва не ослеп, выжил в аварии и крушил топов UFC
10 фактов о Бене Ротвелле.
10 фактов о Бене Ротвелле.
Бен Ротвелл
Возраст: 38 лет. Страна: США. Прозвище: Биг Бен. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 38. Поражения: 12. Ничьи: 0. Первый бой в ММА: 6 января 2001 года.
Бен Ротвелл победил раздельным решением судей Овинса
«Ты победил Вердума и просил большой бой. Давай сделаем это», — сказал Ротвелл. Если Олейник согласится, а UFC одобрит идею Бена, нас ждет захватывающий поединок. Самое время рассказать, кто он такой — Биг Бен.
В детстве впал в кому на 11 дней. Конец 1987 года. Бену шесть лет. Он просыпается и ничего не видит. Брат отводит его в ванную комнату, сажает на унитаз и говорит ждать маму. Мама срочно возвращается домой с работы.
«Мама тогда сказала, что я выгляжу так, будто сейчас умру», — вспоминал Ротвелл в интервью Bleacher Report. У Бена диагностировали менингит спинного мозга. Он провел 11 дней в коме. Врач сказал родителям Ротвелла, что шансов на то, что он выживет, совсем немного. Но Бена удалось спасти.
Над ним издевались
Попал в автокатастрофу, в которой погиб его друг. В июле 1999-го он ехал в машине с другом Джеральдом. Бену было 17, Джеральду — 19. В их автомобиль врезался огромный джип. За рулем сидел пьяный водитель. Бен сломал 11 ребер, а Джеральд погиб. Через девять месяцев Ротвелл съездил посмотреть на разбитую машину Джеральда. «В тот момент, когда я увидел машину, моя жизнь изменилась, — рассказал он Bleacher Report. — Не было причин, по которым я должен был остаться в живых. Я начал ценить то, что могу ходить, что у меня есть пальцы на руках и ногах. Я понял, как мне повезло».
В начале карьеры дрался в России. Ротвелл провел первый бой в ММА в январе 2001 года. Всего у него в 2001-м шесть поединков, а в 2002-м — 10. Бен завершил 2002 год в
Бой с Магомедовым — до сих пор единственный поединок Ротвелла с
До перехода в UFC провел 36 боев. Где Бен только не дрался. В середине 2000-х он набрал ход, выиграл 13 поединков подряд (для тяжелого веса — великолепный результат) и подписался в Affliction. Тогда у новой лиги, спонсируемой Дональдом Трампом, было много денег. 19 июля 2008-го он выступил на шоу Affliction: Banned — в андеркарде боя между Федором Емельяненко и Тимом Сильвией. Соперник — бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский. Развязка наступила в третьем раунде — Орловский жестко нокаутировал уставшего Ротвелла.
Побеждал Оверима и Барнетта. Бен после поражения от Орловского победил мало кому известного Криса Гуиллена на мало кому известном турнире Adrenaline MMA 2. Этого хватило, чтобы подписаться в UFC. В первом бою в главном
Ему посвятили полосу в газете. Ротвеллу после победы над Митрионом уделили целую полосу (ну, почти) в газете Kenosha News. Он был польщен. «Kenosha News выразили мне уважение сегодня, — написал боец в Instagram. — Я уверен, что другие бойцы скажут — “да, и что?”. Но трудно получить уважение там, где я родом, где футбол и паршивцы безраздельно властвуют. Времена меняются, вот доказательство».
Дважды попался на допинге.
Ротвелл вернулся в октагон в марте 2019-го, проиграв Благою Иванову (единогласное решение). Потом новое поражение — от Андрея Орловского (единогласное решение). Затем две победы — над Стефаном Штруве (ТКО) и
Дал огненное интервью в октагоне. Ротвелл после победы над Митрионом был очень эмоционален. «Я — нечто совсем другое! — заявил он комментатору Джону Анику. — Единственный бой, который имеет для меня значение, — это претендентский! У меня будет титул UFC! Я знаю, что сейчас на этой планете нет человека, который мог бы остановить меня в этом восьмиугольнике! И только политика может замедлить меня!». Но главное — не слова Бена, а его смех злодея. Это надо видеть.
Ротвелл всегда говорит то, что думает. Например, после второго поражения Ронды Роузи — от Аманды Нуньес в декабре 2016 года — он пришел на подкаст Sirius XM’s «Fight Club», где разнес и Ронду («если она не вернется, от ее громкого имени не останется ничего») и ее будущего мужа Трэвиса Брауна («он один из тех, кого называют альфонсами»). Досталось от Ротвелла и Вердуму — он назвал бразильца «ссыкунишкой». Причина удивительна: Бену не понравилось, что Фабрисиу не упоминал его в интервью.
На стердауны надевает огромный крест. Впервые Ротвелл явился на
Бен победил обоих, так что огромный крест на груди (вернее — на животе) Ротвелла мы еще увидим. Возможно, перед боем с Алексеем Олейником. Пока российский боец на вызов Биг Бена не отреагировал.
Илья Андреев