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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он едва не ослеп, выжил в аварии и крушил топов UFC

10 фактов о Бене Ротвелле.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Бен Ротвелл
Возраст: 38 лет. Страна: США. Прозвище: Биг Бен. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 38. Поражения: 12. Ничьи: 0. Первый бой в ММА: 6 января 2001 года.

Бен Ротвелл победил раздельным решением судей Овинса Сен-Прю на шоу UFC Fight Night 171, после чего вызвал на бой россиянина Алексея Олейника.

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«Ты победил Вердума и просил большой бой. Давай сделаем это», — сказал Ротвелл. Если Олейник согласится, а UFC одобрит идею Бена, нас ждет захватывающий поединок. Самое время рассказать, кто он такой — Биг Бен.

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В детстве впал в кому на 11 дней. Конец 1987 года. Бену шесть лет. Он просыпается и ничего не видит. Брат отводит его в ванную комнату, сажает на унитаз и говорит ждать маму. Мама срочно возвращается домой с работы.

«Мама тогда сказала, что я выгляжу так, будто сейчас умру», — вспоминал Ротвелл в интервью Bleacher Report. У Бена диагностировали менингит спинного мозга. Он провел 11 дней в коме. Врач сказал родителям Ротвелла, что шансов на то, что он выживет, совсем немного. Но Бена удалось спасти.

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Над ним издевались из-за лишнего веса. В больнице Ротвелл похудел. А после выписки — сильно растолстел (постаралась бабушка, переживавшая из-за худобы мальчика). У Ротвелла появился лишний вес, из-за чего он стал объектом нападок сверстников. Потом Бен снова похудел, начал заниматься спортом. Отношение одноклассников изменилось, но поменялся и Ротвелл — он стал злым, он стал хулиганом, он стал часто драться. Бен всегда был крупным парнем, так что надавать тумаков ровесникам для не составляло проблем. В 1999 году Ротвелл начал заниматься боевыми искусствами и понял — это то, с чем он хочет связать жизнь. В 2012-м в родном городе Кеноша (штат Висконсин) Бен открыл собственную школу единоборств.

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Попал в автокатастрофу, в которой погиб его друг. В июле 1999-го он ехал в машине с другом Джеральдом. Бену было 17, Джеральду — 19. В их автомобиль врезался огромный джип. За рулем сидел пьяный водитель. Бен сломал 11 ребер, а Джеральд погиб. Через девять месяцев Ротвелл съездил посмотреть на разбитую машину Джеральда. «В тот момент, когда я увидел машину, моя жизнь изменилась, — рассказал он Bleacher Report. — Не было причин, по которым я должен был остаться в живых. Я начал ценить то, что могу ходить, что у меня есть пальцы на руках и ногах. Я понял, как мне повезло».

В начале карьеры дрался в России. Ротвелл провел первый бой в ММА в январе 2001 года. Всего у него в 2001-м шесть поединков, а в 2002-м — 10. Бен завершил 2002 год в Санкт-Петербурге — на турнире M-1. 21-летний Ротвелл проиграл Ибрагиму Магомедову. Американца не выпустили на второй раунд.

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Бой с Магомедовым — до сих пор единственный поединок Ротвелла с каким-либо российским бойцом. В августе 2014 года у него планировался бой с другим Магомедовым — Русланом. Но в июле 2014-го Бен выскочил против Алистара Оверима, и с Магомедовым он в октагоне так и не пересекся.

До перехода в UFC провел 36 боев. Где Бен только не дрался. В середине 2000-х он набрал ход, выиграл 13 поединков подряд (для тяжелого веса — великолепный результат) и подписался в Affliction. Тогда у новой лиги, спонсируемой Дональдом Трампом, было много денег. 19 июля 2008-го он выступил на шоу Affliction: Banned — в андеркарде боя между Федором Емельяненко и Тимом Сильвией. Соперник — бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский. Развязка наступила в третьем раунде — Орловский жестко нокаутировал уставшего Ротвелла.

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Побеждал Оверима и Барнетта. Бен после поражения от Орловского победил мало кому известного Криса Гуиллена на мало кому известном турнире Adrenaline MMA 2. Этого хватило, чтобы подписаться в UFC. В первом бою в главном ММА-промоушене мира — 24 октября 2009 года — Ротвелл проиграл техническим нокаутом Кейну Веласкесу, тогда набиравшему ход. Зато в следующем поединке — в июне 2010-го — выиграл по очкам у Гилберта Айвела. Самые же громкие победы были потом — над Бренданом Шаубом (КО, апрель 2012-го), Брендоном Верой (ТКО, август 2013-го), Алистаром Оверимом (ТКО, сентябрь 2014-го), Мэттом Митрионом (удушение, июнь 2015-го), Джошем Барнеттом (удушение, январь 2016-го). Выигрыши у легенд — Оверима и Барнетта — стоят особняком. Первого он перебил в стойке, второго поймал на гильотину. То есть зашел на территорию маститых соперников и прикончил их там. Бен был близок к титульному бою, но в апреле 2016 года уступил единогласным решением судей Джуниору дос Сантосу.

Ему посвятили полосу в газете. Ротвеллу после победы над Митрионом уделили целую полосу (ну, почти) в газете Kenosha News. Он был польщен. «Kenosha News выразили мне уважение сегодня, — написал боец в Instagram. — Я уверен, что другие бойцы скажут — “да, и что?”. Но трудно получить уважение там, где я родом, где футбол и паршивцы безраздельно властвуют. Времена меняются, вот доказательство».

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Дважды попался на допинге. Допинг-тест, взятый у Ротвелла после боя с Верой, показал повышенный уровень тестостерона в крови спортсмена. Однако результат поединка остался без изменений, поскольку перед боем Бен получил разрешение USADA на использование тестостероно-заместительной терапии. Он в этом действительно нуждался — после той самой аварии в июле 1999-го врач сообщил бойцу, что естественная способность его организма вырабатывать тестостерон была «разрушена» (цитата по Bleacher Report). Тем не мене лига отстранила его от участия в боях на девять месяцев. 2013 год — время, когда ТЗТ была разрешена. В 2014-м на эту терапию был наложен запрет. А в 2017-м, перед боем с Фабрисиу Вердумом (в итоге сорвался), у Ротвелла обнаружили синтетический тестостерон. Он объяснил это медицинской необходимостью. Бен не убедил USADA — терапевтического исключения ему не дали и дисквалифицировали до февраля 2019 года.

Ротвелл вернулся в октагон в марте 2019-го, проиграв Благою Иванову (единогласное решение). Потом новое поражение — от Андрея Орловского (единогласное решение). Затем две победы — над Стефаном Штруве (ТКО) и Сен-Прю.

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Дал огненное интервью в октагоне. Ротвелл после победы над Митрионом был очень эмоционален. «Я — нечто совсем другое! — заявил он комментатору Джону Анику. — Единственный бой, который имеет для меня значение, — это претендентский! У меня будет титул UFC! Я знаю, что сейчас на этой планете нет человека, который мог бы остановить меня в этом восьмиугольнике! И только политика может замедлить меня!». Но главное — не слова Бена, а его смех злодея. Это надо видеть.

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Ротвелл всегда говорит то, что думает. Например, после второго поражения Ронды Роузи — от Аманды Нуньес в декабре 2016 года — он пришел на подкаст Sirius XM’s «Fight Club», где разнес и Ронду («если она не вернется, от ее громкого имени не останется ничего») и ее будущего мужа Трэвиса Брауна («он один из тех, кого называют альфонсами»). Досталось от Ротвелла и Вердуму — он назвал бразильца «ссыкунишкой». Причина удивительна: Бену не понравилось, что Фабрисиу не упоминал его в интервью.

На стердауны надевает огромный крест. Впервые Ротвелл явился на фейс-офф с деревянным крестом на груди перед боем со Штруве в декабре 2019-го. Во второй раз он надел его на дуэль взглядов накануне поединка с Сен-Прю.

Бен победил обоих, так что огромный крест на груди (вернее — на животе) Ротвелла мы еще увидим. Возможно, перед боем с Алексеем Олейником. Пока российский боец на вызов Биг Бена не отреагировал.

Илья Андреев

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