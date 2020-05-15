Орловский: Мне понравилось драться без зрителей
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский признался, что чувствовал себя комфортно, выступая на арене без зрителей, и заявил, что ему это даже понравилось.
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский признался, что чувствовал себя комфортно, выступая на арене без зрителей, и заявил, что ему это даже понравилось.
«Честно говоря, всё было легко, всё великолепно. В
Напомним, в ночь на 14 мая по московскому времени ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский добыл победу на турнире UFC Fight Night 171, сломив сопротивление
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