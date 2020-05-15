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22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Орловский: Мне понравилось драться без зрителей

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский признался, что чувствовал себя комфортно, выступая на арене без зрителей, и заявил, что ему это даже понравилось.

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Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, всё было легко, всё великолепно. В какой-то степени мне даже понравилось драться без зрителей, извините», — сказал Орловский в эфире «Инстаграма», отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, в ночь на 14 мая по московскому времени ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский добыл победу на турнире UFC Fight Night 171, сломив сопротивление экс-чемпиона PFL и дебютанта Фелипе Линса.

На пресс-конференции после поединка 40-летний Орловский заявил, что намерен выступать ещё несколько лет планирует побороться за пояс чемпиона.

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