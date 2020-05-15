Орловский: Мне понравилось драться без зрителей

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, всё было легко, всё великолепно. В какой-то степени мне даже понравилось драться без зрителей, извините», — сказал Орловский в эфире «Инстаграма», отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, в ночь на 14 мая по московскому времени ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский добыл победу на турнире UFC Fight Night 171, сломив сопротивление экс-чемпиона PFL и дебютанта Фелипе Линса.