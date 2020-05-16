Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Американка Пейдж Ванзант и другие представительницы смешанных единоборств (MMA) показали свою версию флешмоба с переодеваниями DontRush Challenge. Видео опубликовано
Американка Пейдж Ванзант и другие представительницы смешанных единоборств (MMA) показали свою версию флешмоба с переодеваниями DontRush Challenge. Видео опубликовано
В флешмобе приняли участие известные спортсменки. В частности, представительницы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович, Анджела Хилл, Трэйси Кортес, Уотерсон и Ванзант.
Кроме того, на экране можно увидеть чемпионок Bellator
DontRush Challenge набрал популярность на фоне пандемии коронавируса. Каждый из участников снимает свой сегмент ролика с моментальным переодеванием.