Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями

Источник: AP 2020

В флешмобе приняли участие известные спортсменки. В частности, представительницы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович, Анджела Хилл, Трэйси Кортес, Уотерсон и Ванзант.

Кроме того, на экране можно увидеть чемпионок Bellator Илима-Лей Макфарлейн и Кристиану Жустину, спортсменку One FC Анджелу Ли.

DontRush Challenge набрал популярность на фоне пандемии коронавируса. Каждый из участников снимает свой сегмент ролика с моментальным переодеванием.

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