Гэтжи: Когда побью Хабиба, буду драться с Конором
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился мнением о возможном бое с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился мнением о возможном бое с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — приводит слова Гэтжи The Score.
Ранее президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.
Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.