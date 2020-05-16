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15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
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09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Гэтжи: Когда побью Хабиба, буду драться с Конором

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился мнением о возможном бое с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — приводит слова Гэтжи The Score.

Ранее президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
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