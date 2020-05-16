«Скоро увидимся, готовься!»: Тони Фергюсон намекнул на встречу с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец UFC ответил на слова поддержки от российского спортсмена.
Американский боец UFC ответил на слова поддержки от российского спортсмена.
Проигравший свой бой на турнире UFC 249 американский боец Тони Фергюсон впервые прокомментировал у себя в личных соцсетях слова Хабиба Нурмагомедова.
Россиянин поддержал Фергюсона, который уступил Джастину Гэтжи и теперь не сможет подраться с ним за чемпионский пояс в легком весе. В пятый раз подряд бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон был сорван. И последним шансом была бы победа Тони над Гэтжи, однако ему не покорилась эта вершина. И вот у себя в соцсетях Фергюсон написал ответ для Хабиба:
— Уважение тебе. Но ты
Напомним, что бой Хабиба и Тони должен был пройти 18 апреля в