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15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

«Скоро увидимся, готовься!»: Тони Фергюсон намекнул на встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец UFC ответил на слова поддержки от российского спортсмена.

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Источник: AFP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Проигравший свой бой на турнире UFC 249 американский боец Тони Фергюсон впервые прокомментировал у себя в личных соцсетях слова Хабиба Нурмагомедова.

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Россиянин поддержал Фергюсона, который уступил Джастину Гэтжи и теперь не сможет подраться с ним за чемпионский пояс в легком весе. В пятый раз подряд бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон был сорван. И последним шансом была бы победа Тони над Гэтжи, однако ему не покорилась эта вершина. И вот у себя в соцсетях Фергюсон написал ответ для Хабиба:

— Уважение тебе. Но ты по-прежнему обязан мне 20 отжиманий, приятель! Я рад, что у тебя все становится лучше и лучше. Скоро увидимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу, чемпион, — написал у себя в Инстаграме Тони Фергюсон.

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Напомним, что бой Хабиба и Тони должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке на очередном «номерном» турнире UFC. Однако он был сорван из-за пандемии коронавируса. О чем лично вечером 1 апреля заявил Хабиб Нурмагомедов у себя в личных соцсетях.

Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
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