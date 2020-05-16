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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

UFC Fight Night 172. Полный файткард турнира: Оверим — Харрис и другие бои

В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.

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Источник: AP 2020

В его главном событии встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.

В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл.

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Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Night 172

Основной кард

Алистар Оверим (№ 8) — Уолт Харрис (№ 9) — тяжёлый вес
Клаудия Гаделья (№ 6) — Анджела Хилл — женский минимальный вес
Эдсон Барбоза (№ 11) — Дэн Иге (№ 15) — полулёгкий вес
Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко — средний вес
Марлон Вера (№ 14) — Сонг Ядонг (№ 15) — полулёгкий вес

Предварительный кард

Мэтт Браун — Мигель Баеза — полусредний вес
Кевин Холланд — Энтони Эрнандес — средний вес
Гига Чикадзе — Майк Дэвис — полулёгкий вес
Даррен Элкинс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес
Кортни Кейси — Мара Ромело Борелла — женский наилегчайший вес
Донтейл Мэйс — Феррейра Родриго Насименто — тяжёлый вес.

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