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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Фергюсона: Тони нужно отдохнуть от спорта

Один из тренеров бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй считает, что его подопечному необходимо отдохнуть от спорта в психологическом плане.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

«Мне кажется, сейчас Тони нужно отдохнуть от спорта, психологически отдохнуть. Нужно уйти от всей этой политики. Думаю, после пары месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок, он сможет вернуться в зал, чтобы повеселиться. Просто повеселиться, а не готовиться к поединку. Понимаете, когда много лет не проигрываешь, когда у тебя длительная серия побед, ты чувствуешь серьёзное давление. Теперь этот груз с его плеч сброшен», — приводит слова специалиста BJ Penn.

Напомним, ранним утром 10 мая мск Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249. Это была первая его осечка с 2012 года.

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Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
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