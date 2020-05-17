Тренер Фергюсона: Тони нужно отдохнуть от спорта

«Мне кажется, сейчас Тони нужно отдохнуть от спорта, психологически отдохнуть. Нужно уйти от всей этой политики. Думаю, после пары месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок, он сможет вернуться в зал, чтобы повеселиться. Просто повеселиться, а не готовиться к поединку. Понимаете, когда много лет не проигрываешь, когда у тебя длительная серия побед, ты чувствуешь серьёзное давление. Теперь этот груз с его плеч сброшен», — приводит слова специалиста BJ Penn.