Тренер Фергюсона: Тони нужно отдохнуть от спорта
Один из тренеров бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй считает, что его подопечному необходимо отдохнуть от спорта в психологическом плане.
Один из тренеров бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй считает, что его подопечному необходимо отдохнуть от спорта в психологическом плане.
«Мне кажется, сейчас Тони нужно отдохнуть от спорта, психологически отдохнуть. Нужно уйти от всей этой политики. Думаю, после пары месяцев отдыха, без
Напомним, ранним утром 10 мая мск Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249. Это была первая его осечка с 2012 года.