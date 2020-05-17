Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC

Источник: AP 2020

«Рэндлман введен в зал славы UFC», — говорится в сообщении.

Рэндлман владел титулом чемпиона UFC с 1999 по 2000 год. Он также выступал в организациях Pride и Strikeforce.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a37bd2d25969d429192" data-vnd="9a37bd2d25969d429192" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a37bd2d25969d429192" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2004 году он проиграл россиянину Федору Емельяненко в четвертьфинале Гран-при Pride. В этом поединке зрителям запомнился бросок Рэндлмана прогибом.

Всего он одержал 17 побед и потерпел 16 поражений в ММА.