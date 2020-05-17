Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший соперник Федора Емельяненко американский боец Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший соперник Федора Емельяненко американский боец Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в
«Рэндлман введен в зал славы UFC», — говорится в сообщении.
Рэндлман владел титулом чемпиона UFC с 1999 по 2000 год. Он также выступал в организациях Pride и Strikeforce.
В 2004 году он проиграл россиянину Федору Емельяненко в четвертьфинале
Всего он одержал 17 побед и потерпел 16 поражений в ММА.
Рэндлман скончался в феврале 2016 года в возрасте 44 лет