Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.
В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.
Харрис сильно потряс соперника в первом раунде: отправил его в нокдаун и едва не добил, но Оверим оправился и забрал концовку пятиминутки, контролируя Уолта в партере.
Во втором раунде Алистер выглядел гораздо лучше. Оверим мощно попал хайкиком, после чего добил Харриса в партере: судья остановил бой, а Алистер победил техническим нокаутом.