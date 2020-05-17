Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Белшина
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо Мн
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:00
Рух
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретились Алистер Оверим и Уолт Харрис.

Наверх
Источник: Reuters

Харрис сильно потряс соперника в первом раунде: отправил его в нокдаун и едва не добил, но Оверим оправился и забрал концовку пятиминутки, контролируя Уолта в партере.

Во втором раунде Алистер выглядел гораздо лучше. Оверим мощно попал хайкиком, после чего добил Харриса в партере: судья остановил бой, а Алистер победил техническим нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Игрок «Локомотива» с коронавирусом рассказал о своем состоянии
Возвращение «Баварии». Какие футбольные матчи состоятся 17 мая
Тренер Фергюсона: Тони нужно отдохнуть от спорта
Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь