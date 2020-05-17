Друг отца Хабиба: У Абдулманапа поражено 75% легких

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», — сказал Рабаданов.