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09:48 (мск), источник: Sports.Ru

Друг отца Хабиба: У Абдулманапа поражено 75% легких

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается крайне тяжелым. Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

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«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», — сказал Рабаданов.

Ранее стало известно, что Абдулманапу Нурмагомедову диагностировали коронавирус.

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