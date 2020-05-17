«Это ад»: легенде UFC пришлось извиняться за победу

«Три шоу в неделю от UFC без заминок. Невероятно. Только у одной команды нашли положительный тест на коронавирус, но вовремя обнаружили без любого риска дальнейшего заражения. В конце этого туннеля есть свет, люди! Для спорта, для школ, для бизнеса. Погнали», — написал Конор Макгрегор сегодня.
Во время загрузки произошла ошибка.
Президенту UFC Дане Уайту действительно удалось сделать то, что он обещал несколькими неделями ранее. Вопреки всему промоушен, лишившийся возможности проводить турниры из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, за неделю сделал три ивента: один номерной и два формата Fight Night. Все мероприятия принял стадион «Вистар Ветеранс Мемориал Арена» в Джексонвилле, штат Флорида. Последним из этой серии стал бойцовский вечер, который возглавил бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Ветеран не уходит
Не так давно карьере выдающего ветерана всего бойцовского мира исполнилось 20 лет. А, продлись поединок против Харриса несколькими минутами дольше, Оверим отметил бы свой 40-й день рождения прямо в клетке. Но этого не произошло: уже во втором раунде Алистар уронил соперника на канвас мощным хайкиком, перешел в полный контроль на земле и продолжал избивать до тех пор, пока судья не остановил бой, тем самым зафиксировав победу Оверима техническим нокаутом.
Во время загрузки произошла ошибка.
Однако до этого момента легендарный нидерландский боец и вовсе мог не дожить. В первом раунде Харрис отправил его в нокдаун и уже принялся добивать, когда каким-то чудом Оверим сумел нивелировать угрозу и успешно восстановиться.
Для Харриса это поражение стало еще одним тяжелейшим событием за последнее время. Его встреча с Оверимом должна была состояться уже давно, однако впервые ее отменили не из-за пандемии: дочь американского бойца сначала объявили пропавшей, а позднее нашли застреленной. Уолт задумывался о завершении карьеры, однако в конечном итоге решил, что его дочь хотела бы, чтобы он продолжал. Именно по этой причине Оверим принялся успокаивать соперника сразу после того, как рефери объявил остановку, и извиняться за свою победу.
«Я очень горжусь Уолтом Харрисом. Не могу представить, через что ему пришлось пройти, но должно быть это был ад. Его появление в октагоне говорит о том, что мы можем преодолеть все, когда на то есть причина. Покойся с миром, Аня», — написал после боя Фрэнсис Нганну в Twitter.
«Спасибо моим людям, извините, я не смог сегодня победить. Спасибо моим фанатам, который смотрели мой бой дома. Извините. Я вернусь сильнее, обещаю вам. Я вернусь домой, восстановлюсь эмоционально и физически. Обещаю, я стану лучше», — сказал Харрис.
Что же до самого Оверима, который победе был не слишком раз по понятным причинам, то для него она все-таки была значимой. О завершении карьеры Алистара говорят уже довольно давно, а после обидного поражения Жаирзиньо Розенструйку эти разговоры только усилились. Тем не менее нидерландец после этого успел уже одолеть Алексея Олейника, а впоследствии победить и Харриса. За последние четыре боя он, таким образом, одержал три победы. В дальнейшем экс-чемпион вновь настроен вклиниться в титульную гонку, которая пока разворачивается между Фрэнсисом Нганну, Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем.
«Я в этом деле уже 20 лет, я люблю этим заниматься. Давайте посмотрим, кто там в топе. Я бы хотел устроить еще один побег за титулом. Я не собираюсь заканчивать карьеру», — пообещал Оверим.
Спорное судейство
«Отличился» прошедший турнир и с точки зрения решений, которые выносили судьи.
В со-главном событии вечера опытная Клаудиа Гаделья одержала непростую победу над Анджелой Хил, девушкой, которая за чуть более чем год провела семь поединков. Хил удалось не дать сопернице себя забороть — у Гадельи получился только один тейкдаун из четыре попыток. Весь бой в итоге прошел в стойке, где Анджела доминировала, один раз даже отправив соперницу в нокдаун. В целом же поединок был близкий и довольно равный, но нокдаун, по мнению судей, не перевесил тейкдаун и большее количество акцентированных ударов со стороны Клаудии. Как итог, победа была отдана фаворитке.
Во время загрузки произошла ошибка.
Еще больше вопросов вызывает дебютный бой Эдсона Барбозы в полулегком весе. Именитый бразилец в свое время здорово пылил в легком дивизионе, даже дрался с Хабибом Нурмагомедовым, но в последние годы зачах. После четырех поражений в пяти поединках 34-летний боец принял решение понизиться в весе. Это выглядело весьма странно, учитывая то, что и в легковесах он был одним из самых крупных. Получилось, что для полулегкого Барбоза высушился до неузнаваемости. На эту тему он даже сам шутил:
Во время загрузки произошла ошибка.
Как бы то ни было, но в таком состоянии Эдсон нашел себя. Бразилец заметно прибавил в скорости и резкости, тоже едва не завершив поединок с Дэном Иганом досрочно. Гаваец работал преимущественно вторым номером и, как предполагалось, вплоть до концовки проигрывал по раундам 2−0. Судьи посчитали иначе, раздельным решением отдав победу ему, тем самым увеличив его победную серию до шести поединков подряд. И это, вполне возможно, уже конец карьеры Барбозы.
Во время загрузки произошла ошибка.
То же самое можно сказать про схватку Сонга Ядонга и Марлона Веры. Оба бойца дерутся в легчайшем весе, однако этот поединок проводили в рамках полулегкого дивизиона — дали о себе знать проблемы с весогонкой во время пандемии. Перспективный китаец был фаворитом, но видимое преимущество оказалось за Верой. Если в других спорных решениях судьи опирались на итоговую статистику, то здесь даже это не сработало, поскольку эквадорец дважды сумел перевести Ядонга. Даже в интервью после боя китаец всем видом показывал, что не верил в свою победу. И основания для этого действительно были весомые.
Во время загрузки произошла ошибка.
Следующим в графике UFC значится очередной номерной турнир — 250-й, который ранее должен был состояться в Бразилии. Место проведения ивента официально не объявлено, однако известно, что он пройдет в ночь на 7 июня по московскому времени. В главном поединке двойная чемпионка Аманда Нуньес будет защищать титул в полулегком весе против Фелисии Спенсер. Всего пока в кард заявлено пять боев.
Ко всему прочему, можно предположить, что UFC 250 состоится либо в тренировочном комплексе промоушена в Лас-Вегасе, о чем ранее говорил Уайт, либо на бойцовском острове, но пока это только мечты.
Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249