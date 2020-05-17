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19:54 (мск), источник: ТАСС

Борец Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов отказался переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

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Источник: РИА "Новости"

Махов имел бессрочный контракт с UFC, который он мог активировать в любой момент. Как ранее сообщали ТАСС в UFC, организация уже не имеет соглашения с 32-летним спортсменом.

«Я знаю [почему Махов не перешел в UFC], по состоянию здоровья, — сказал Гацалов. — В 2008 году он отравился очень серьезно (Махов пропустил Игры в Пекине из-за отравления ртутью — прим. ТАСС), очень много лет лечился, и по сей день не прошло бесследно. Относительно недавно он оперировался — позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти туда (UFC), поскольку здоровье важнее».

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«Но если бы он пошел туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов», — добавил собеседник агентства.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.

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