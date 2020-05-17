Борец Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем

Источник: РИА "Новости"

Махов имел бессрочный контракт с UFC, который он мог активировать в любой момент. Как ранее сообщали ТАСС в UFC, организация уже не имеет соглашения с 32-летним спортсменом.

«Я знаю [почему Махов не перешел в UFC], по состоянию здоровья, — сказал Гацалов. — В 2008 году он отравился очень серьезно (Махов пропустил Игры в Пекине из-за отравления ртутью — прим. ТАСС), очень много лет лечился, и по сей день не прошло бесследно. Относительно недавно он оперировался — позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти туда (UFC), поскольку здоровье важнее».

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу

«Но если бы он пошел туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов», — добавил собеседник агентства.