Борец Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов отказался переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов отказался переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)
Махов имел бессрочный контракт с UFC, который он мог активировать в любой момент. Как ранее сообщали ТАСС в UFC, организация уже не имеет соглашения с 32-летним спортсменом.
«Я знаю [почему Махов не перешел в UFC], по состоянию здоровья, — сказал Гацалов. — В 2008 году он отравился очень серьезно (Махов пропустил Игры в Пекине
«Но если бы он пошел туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов», — добавил собеседник агентства.
Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.