Источник: Отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов
«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что