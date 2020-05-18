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15:01 (мск), источник: ТАСС

Источник: Отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт и находился в коме семь дней, после чего был выведен из нее. В настоящий момент тренер находится в одном из московских военных госпиталей.

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