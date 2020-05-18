«Очень тяжелое положение»: Хабиб рассказал про состояние отца и обратился к дагестанцам
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев внять советам врачей и отметить
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев внять советам врачей и отметить
25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.
— У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Много людей заболело, много умерло, — сказал Хабиб в ролике, опубликованном в Instagram. — Нам сейчас как никогда важно объединиться. Показать мужество и характер, дисциплину. Только объединившись можно победить этот вирус. Мы должны прислушиваться к нашим врачам и их требованиям. Они хотят, чтобы мы не болели. Чтобы больницы не заполнялись. Там и так не хватает оборудования, медикаментов.
Весь мир не был готов к этому. Кто мог подумать 2−3 месяца назад, что миллиарды людей вынуждены будут сидеть дома? Десятки стран одолели эту болезнь, потому что действовали сообща, прислушавшись к врачам.
Пару месяцев назад, когда это все начиналось в Дагестане, никто не верил. Когда говорили «сидите дома», некоторые думали, что это
У нас через пару дней будет
У меня более 20 человек лежало в реанимации. Из близких родственников. Много знакомых умерло, родителей моих близких умерло. Взрослые тяжело переносят. Подумайте о наших дедушках, бабушках. Соблюдайте требования врачей, не ходите в гости, когда будет священный праздник
ураза-байрам.
Сейчас важнее сохранить нашу жизнь. Пусть Аллах поможет нам всем, всех наших близких вернет здоровыми, целыми и невредимыми. Просите Аллаха побольше. Аллах любит кающихся.
В интернете много пишут про отца. Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус ударил по сердцу. Год назад делали операцию на сердце. У него тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы вернул к нам тоже. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает. Пусть Аллах нам всем поможет.