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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Очень тяжелое положение»: Хабиб рассказал про состояние отца и обратился к дагестанцам

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев внять советам врачей и отметить ураза-байрам дома и не ходить молиться в мечеть. Также он рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

— У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Много людей заболело, много умерло, — сказал Хабиб в ролике, опубликованном в Instagram. — Нам сейчас как никогда важно объединиться. Показать мужество и характер, дисциплину. Только объединившись можно победить этот вирус. Мы должны прислушиваться к нашим врачам и их требованиям. Они хотят, чтобы мы не болели. Чтобы больницы не заполнялись. Там и так не хватает оборудования, медикаментов.

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Весь мир не был готов к этому. Кто мог подумать 2−3 месяца назад, что миллиарды людей вынуждены будут сидеть дома? Десятки стран одолели эту болезнь, потому что действовали сообща, прислушавшись к врачам.

Пару месяцев назад, когда это все начиналось в Дагестане, никто не верил. Когда говорили «сидите дома», некоторые думали, что это кому-то выгодно. Все болеют, неважно, уборщик ты или президент. Эта болезнь не спрашивает твое имя, где ты работаешь. Она не отправляет к бедным или богатым. Все болеют. Все заболели.

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Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу

У нас через пару дней будет ураза-байрам. Мы привыкли в этот праздник ходить в гости, принимать гостей. Ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят: совершайте дома молитву. Не ходите в гости и к себе не принимайте.

У меня более 20 человек лежало в реанимации. Из близких родственников. Много знакомых умерло, родителей моих близких умерло. Взрослые тяжело переносят. Подумайте о наших дедушках, бабушках. Соблюдайте требования врачей, не ходите в гости, когда будет священный праздник ураза-байрам.

Сейчас важнее сохранить нашу жизнь. Пусть Аллах поможет нам всем, всех наших близких вернет здоровыми, целыми и невредимыми. Просите Аллаха побольше. Аллах любит кающихся.

В интернете много пишут про отца. Отец сейчас в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус ударил по сердцу. Год назад делали операцию на сердце. У него тяжелое положение. Просим Аллаха, чтобы вернул к нам тоже. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает. Пусть Аллах нам всем поможет.

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