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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состояние отца Хабиба ухудшилось

Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Врачам пришлось подключить его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, — прим. «СЭ»). Несколько дней назад Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом. Сейчас отец Хабиба находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.

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