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16:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина бойцу

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал состояние отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

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По словам Абдель-Азиза, 31-летний россиянин поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным. «Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап получит лучшее лечение», — заявил менеджер.

19 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший вновь впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом. Пациент не может дышать самостоятельно.

За день до этого Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца. Он также призвал жителей Дагестана следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у Нурмагомедова-старшего возникли осложнения на фоне заболевания (у него подтвердился коронавирус), и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.

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