Комментатор UFC Джо Роган продал права на свои подкасты Spotify за $ 100 млн

Роган заключил контракт со Spotify — с сентября 2020 года подкасты Джо Рогана переедут с YouTube на Spotify. Стоимость сделки оценивается в $ 100 млн.



При этом, по условиям контракта, все видео с канала Рогана на YouTube будут удалены и станут доступны только на сервисе Spotify. У Рогана на YouTube 8,41 млн подписчиков, ежемесячно Роган собирает более 200 млн просмотров.