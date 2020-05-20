Проигравший зарабатывает в 8 раз больше победителя. Как в ММА перезагружают карьеры
Почему в смешанных единоборствах не надо гоняться за реваншами, а карьеры бойцов развиваются гораздо динамичнее, чем в боксе.
Почему в смешанных единоборствах не надо гоняться за реваншами, а карьеры бойцов развиваются гораздо динамичнее, чем в боксе.
В ММА есть довольно много примеров, когда не самый известный боец побеждает суперзвезду. Важный момент здесь — обычно гонорары каждого уже оговорены до боя и проигравший законно получает значительно больше (Конор Макгрегор — Нейт Диас; Ронда Роузи — Холли Холм; Андерсон Силва — Крис Уайдмен). Много историй, когда будущая звезда ММА находится на старте карьеры и проигрывает довольно среднему бойцу, но впоследствии начинает зарабатывать больше (Джуниор Дос Сантос — Хоакин Феррейра; Александр Шлеменко — Йордан Радев; Стипе Миочич — Стефан Штруве).
Но интересно вспомнить ситуации, когда бойцы примерно одного возраста или с одинаковыми данными встречались друг с другом, а через несколько лет проигравший оказывался в лучшем положении, чем победитель. Именно поэтому говорят, что в ММА к поражениям стоит относиться гораздо легче. Один конкретный проигрыш не так сильно влияет на твою карьеру, как многие думают. Вот как это выглядит.
Ноябрь 2013-го: Хабилов побеждает Масвидала.
Ноябрь 2019-го: Рустам Хабилов дерется на UFC в Москве с Сергеем Хандожко, получая гонорар 68 тысяч долларов (по неофициальной информации); Хорхе Масвидал дерется в главном бою UFC в
Как это произошло: к моменту их встречи у Масвидала было вдвое больше профессиональных боев и большой опыт драк на улицах Майами. Хабилов имел в багаже выступления на турнирах по боевому самбо, 16 побед в ММА и жизнь в Хасавюртовском районе.
Хабилов закрыл два поражения шестью победами подряд. При этом в каждом случае побеждал решениями и не делал ничего обостряющего до или после боя. Масвидал на серии из двух поражений согласился ехать на бой, в котором от него все ждали третьего проигрыша. Нужно было приехать в Англию и помочь местной звезде Даррену Тиллу закрыть свое первое поражение в карьере. Масвидал победил Тилла. Потом в подтрибунном помещении прямо во время разговора с ESPN — пошел драться с бойцом Ивом Эдвардсом. А в следующем бою за пять секунд нокаутировал непобежденного Бена Аскрена. Примерно в это же время после двух боев с Конором Макгрегором в дело вернулся Нейт Диас, провел яркий бой и вызвал Хорхе прямо из октагона. Если вы
Карьера Масвидала в 2019-м превратилась в бесконечные выигрыши в лотерею. Бой Диас — Масвидал моментально стал одним из самых желанных для болельщиков, UFC изготовила для него специальный пояс «самого опасного ублюдка», Масвидал победил
Февраль 2013 года: Антонио Силва отправляет в нокаут Алистера Оверима.
Осень 2016 года: Алистер Оверим дерется за титул чемпиона UFC (гонорар — 800 тысяч долларов); Антонио Силва дерется в Екатеринбурге с Иваном Штырковым.
Как это произошло: многие недооценивают последствия допинговой дисквалификации, но рассказывают, что бойцы, переставая принимать запрещенные препараты, начинают в принципе иначе чувствовать себя на тренировках. Меняется уверенность в себе, и это накладывает отпечаток вообще на все. И Оверим, и Силва получали дисквалификации, но нормально вернуться после нее сумел только один. Статистика Антонио Силвы после победы над Оверимом: 1 победа, 1 ничья, 8 поражений.
Про Антонио Силву можно было бы вспомнить и рассказывая про его бой с Федором Емельяненко. Например, в 2019-м Силва уже год как не проводил боев, а Федор дрался за титул чемпиона Bellator, зарабатывая, по неофициальной информации, не меньше одного миллиона долларов за поединок.
Ноябрь 2013: Минаков побеждает Волкова на турнире Bellator и становится чемпионом организации.
Май 2020-го: по всем авторитетным рейтингам Александр Волков — лучший тяжеловес России; № 7 рейтинга UFC. У Виталия Минакова два боя за два с половиной года: 1 победа, 1 поражение.
Как это произошло: формально Минаков даже сейчас имеет лучшие финансовые условия. По неофициальной информации, его новый контракт с Bellator должен приносить 250−300 тысяч долларов за бой. Последний гонорар Волкова (предположительно) 150 тысяч долларов. Но еще после боя в 2013-м Виталий Минаков увяз в очень сложных переговорах с Bellator, выступая в промоушене Fight Nights. В итоге неудачи нашли Минакова разом: Fight Nights лишился финансирования, Виталий испортил отношения с Bellator,
Карьера Волкова была обратным примером: проблемы в спорте он закрывал довольно точными менеджерскими решениями — в итоге Александр транзитом через М-1 оказался в UFC. Это притянуло к нему сразу нескольких спонсоров и сделало, наверное, самым респектабельным тяжеловесом России. Победа в ближайшем бою может превратить Волкова в претендента на титул чемпиона UFC.
Август 2013 года: Уиттакер проигрывает Макги решением судей.
2017−2019 годы: статистика Макги 1 победа, 5 поражений; Уиттакер становится чемпионом UFC и зарабатывает полтора миллиона долларов за три боя.
Как это произошло: здесь много упирается в общий уровень каждого. Статистика Макги после боя с Уиттакером: 3 победы, 6 поражений. Статистика Уиттакера — 9 побед и 2 поражения. В последнем бою Роберт Уиттакер стал соучастником самого посещаемого турнира в истории UFC. На его бой с Исраэлем Адесаньей в Мельбурне пришло 57 127 человек.
Январь 2014: Сосновский заставляет Емельяненко сдаться от ударов за 103 секунды.
Ноябрь 2019: Дмитрий Сосновский арестован и доставлен в московский СИЗО. Александр Емельяненко проводит один из самых рейтинговых боксерских боев в истории российского телевидения.
Как это произошло: для таких историй таймлайн — идеальный формат. Итак, они дерутся в январе 2014-го. Что было дальше:
За 10 дней до боя Емельяненко vs Кокляев Дмитрий Сосновский арестован и в данный момент находится под следствием.
Александр Емельяненко прямо сейчас тренируется в резиденции Рамзана Кадырова и/или в расположении клуба «Ахмат» и готовится провести бой с популярным средневесом Магомедом Исмаиловым. Режиссер Валерия Гай Германика снимает о нем документальный фильм.
Вадим Тихомиров