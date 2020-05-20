Проигравший зарабатывает в 8 раз больше победителя. Как в ММА перезагружают карьеры

Источник: РИА "Новости"

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В ММА есть довольно много примеров, когда не самый известный боец побеждает суперзвезду. Важный момент здесь — обычно гонорары каждого уже оговорены до боя и проигравший законно получает значительно больше (Конор Макгрегор — Нейт Диас; Ронда Роузи — Холли Холм; Андерсон Силва — Крис Уайдмен). Много историй, когда будущая звезда ММА находится на старте карьеры и проигрывает довольно среднему бойцу, но впоследствии начинает зарабатывать больше (Джуниор Дос Сантос — Хоакин Феррейра; Александр Шлеменко — Йордан Радев; Стипе Миочич — Стефан Штруве).

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Но интересно вспомнить ситуации, когда бойцы примерно одного возраста или с одинаковыми данными встречались друг с другом, а через несколько лет проигравший оказывался в лучшем положении, чем победитель. Именно поэтому говорят, что в ММА к поражениям стоит относиться гораздо легче. Один конкретный проигрыш не так сильно влияет на твою карьеру, как многие думают. Вот как это выглядит.

Хорхе Масвидал на церемонии взвешивания. | Источник: AP

Самая яркая история: Рустам Хабилов (33 года) vs Хорхе Масвидал (35 лет)

Ноябрь 2013-го: Хабилов побеждает Масвидала.

Ноябрь 2019-го: Рустам Хабилов дерется на UFC в Москве с Сергеем Хандожко, получая гонорар 68 тысяч долларов (по неофициальной информации); Хорхе Масвидал дерется в главном бою UFC в Нью-Йорке за 520 тысяч долларов, на турнир приходит Дональд Трамп, а пояс вручает актер Дуэйн Джонсон.

Как это произошло: к моменту их встречи у Масвидала было вдвое больше профессиональных боев и большой опыт драк на улицах Майами. Хабилов имел в багаже выступления на турнирах по боевому самбо, 16 побед в ММА и жизнь в Хасавюртовском районе.

Разумеется, победитель был очевиден: Хабилов провел один из лучших боев в карьере, отправил Масвидала в нокдаун с вертушки и взял бонус за бой вечера. Потом каждый пережил небольшой кризис, но справился с ним по-разному. ​​​​​​​

Хабилов закрыл два поражения шестью победами подряд. При этом в каждом случае побеждал решениями и не делал ничего обостряющего до или после боя. Масвидал на серии из двух поражений согласился ехать на бой, в котором от него все ждали третьего проигрыша. Нужно было приехать в Англию и помочь местной звезде Даррену Тиллу закрыть свое первое поражение в карьере. Масвидал победил Тилла. Потом в подтрибунном помещении прямо во время разговора с ESPN — пошел драться с бойцом Ивом Эдвардсом. А в следующем бою за пять секунд нокаутировал непобежденного Бена Аскрена. Примерно в это же время после двух боев с Конором Макгрегором в дело вернулся Нейт Диас, провел яркий бой и вызвал Хорхе прямо из октагона. Если вы когда-то будете кому-то объяснять, почему бойцы должны вызывать друг друга, это лучший пример. Масвидал принял вызов.

Карьера Масвидала в 2019-м превратилась в бесконечные выигрыши в лотерею. Бой Диас — Масвидал моментально стал одним из самых желанных для болельщиков, UFC изготовила для него специальный пояс «самого опасного ублюдка», Масвидал победил из-за остановки врача.

Алистар Оверим во время боя. | Источник: AP

Тяжелая история: Антонио Силва (40 лет) vs Алистер Оверим (40 лет)

Февраль 2013 года: Антонио Силва отправляет в нокаут Алистера Оверима.

Осень 2016 года: Алистер Оверим дерется за титул чемпиона UFC (гонорар — 800 тысяч долларов); Антонио Силва дерется в Екатеринбурге с Иваном Штырковым.

Как это произошло: многие недооценивают последствия допинговой дисквалификации, но рассказывают, что бойцы, переставая принимать запрещенные препараты, начинают в принципе иначе чувствовать себя на тренировках. Меняется уверенность в себе, и это накладывает отпечаток вообще на все. И Оверим, и Силва получали дисквалификации, но нормально вернуться после нее сумел только один. Статистика Антонио Силвы после победы над Оверимом: 1 победа, 1 ничья, 8 поражений.

Про Антонио Силву можно было бы вспомнить и рассказывая про его бой с Федором Емельяненко. Например, в 2019-м Силва уже год как не проводил боев, а Федор дрался за титул чемпиона Bellator, зарабатывая, по неофициальной информации, не меньше одного миллиона долларов за поединок.

Александр Волков на ринге. | Источник: Reuters

Самая русская история: Виталий Минаков (35 лет) vs Александр Волков (31 год)

Ноябрь 2013: Минаков побеждает Волкова на турнире Bellator и становится чемпионом организации.

Май 2020-го: по всем авторитетным рейтингам Александр Волков — лучший тяжеловес России; № 7 рейтинга UFC. У Виталия Минакова два боя за два с половиной года: 1 победа, 1 поражение.

Как это произошло: формально Минаков даже сейчас имеет лучшие финансовые условия. По неофициальной информации, его новый контракт с Bellator должен приносить 250−300 тысяч долларов за бой. Последний гонорар Волкова (предположительно) 150 тысяч долларов. Но еще после боя в 2013-м Виталий Минаков увяз в очень сложных переговорах с Bellator, выступая в промоушене Fight Nights. В итоге неудачи нашли Минакова разом: Fight Nights лишился финансирования, Виталий испортил отношения с Bellator, из-за финансовых проблем стал принимать бои в плохой форме, впервые проиграл и начал судиться с бывшим менеджером.

Сейчас Минакову 35, он все еще считается одним из самых перспективных тяжеловесов России, но его последний бой на этот раз отменился из-за проблем с визой США.

Карьера Волкова была обратным примером: проблемы в спорте он закрывал довольно точными менеджерскими решениями — в итоге Александр транзитом через М-1 оказался в UFC. Это притянуло к нему сразу нескольких спонсоров и сделало, наверное, самым респектабельным тяжеловесом России. Победа в ближайшем бою может превратить Волкова в претендента на титул чемпиона UFC.

История чемпиона: Курт Макги (35 лет) vs Роберт Уиттакер (29 лет)

Август 2013 года: Уиттакер проигрывает Макги решением судей.

2017−2019 годы: статистика Макги 1 победа, 5 поражений; Уиттакер становится чемпионом UFC и зарабатывает полтора миллиона долларов за три боя.

Как это произошло: здесь много упирается в общий уровень каждого. Статистика Макги после боя с Уиттакером: 3 победы, 6 поражений. Статистика Уиттакера — 9 побед и 2 поражения. В последнем бою Роберт Уиттакер стал соучастником самого посещаемого турнира в истории UFC. На его бой с Исраэлем Адесаньей в Мельбурне пришло 57 127 человек.

Александр Емельяненко приветствует соперника. | Источник: РИА

Самая темная история: Дмитрий Сосновский (30 лет) vs Александр Емельяненко (38 лет)

Январь 2014: Сосновский заставляет Емельяненко сдаться от ударов за 103 секунды.

Ноябрь 2019: Дмитрий Сосновский арестован и доставлен в московский СИЗО. Александр Емельяненко проводит один из самых рейтинговых боксерских боев в истории российского телевидения.

Как это произошло: для таких историй таймлайн — идеальный формат. Итак, они дерутся в январе 2014-го. Что было дальше:

5 апреля 2014-го Дмитрий Сосновский подписал контракт с Bellator. Провел там 0 боев

9 мая 2014-го Александр Емельяненко взят под стражу после ДТП

16 мая 2015-го рекорд Дмитрия Сосновского в ММА становится 9−0, Алексей Олейник называет его одним из самых перспективных учеников

19 мая 2015-го Александр Емельяненко приговорен к 4,5 годам колонии

22 июня 2016-го Дмитрий Сосновский подписал контракт с UFC

7 октября 2016-го Александр Емельяненко был освобожден по УДО

2016−2017 годы — у Сосновского травмы, и он не выступает

27 сентября 2017-го Емельяненко вернулся в ММА и за 36 секунд победил Джеронимо Дос Сантоса

17 марта 2018 года — Дмитрий Сосновский дебютирует в UFC, побеждает и доводит статистику до 11−0

2018 год — выступая за клуб «Ахмат», Александр Емельяненко одерживает четыре победы за год

2019 год — Дмитрий Сосновский начинает меньше тренироваться с Алексеем Олейником и переходит в московский клуб GOR MMA Не выступает в ММА

В ноябре 2019-го Александр Емельяненко проводит боксерский бой с Михаилом Кокляевым

За 10 дней до боя Емельяненко vs Кокляев Дмитрий Сосновский арестован и в данный момент находится под следствием.

Александр Емельяненко прямо сейчас тренируется в резиденции Рамзана Кадырова и/или в расположении клуба «Ахмат» и готовится провести бой с популярным средневесом Магомедом Исмаиловым. Режиссер Валерия Гай Германика снимает о нем документальный фильм.