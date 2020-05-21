СМИ: Уайт сообщил, что намеченный на 30 мая турнир пройдет в Лас-Вегасе

В главном поединке вечера должны встретиться американец Тайрон Вудли и бразилец Гилберт Бернс. Все бои пройдут без зрителей.

В марте Атлетическая комиссия штата Невада приостановила проведение всех соревнований по различным дисциплинам единоборств из-за пандемии коронавируса, мораторий действует до сих пор. Ранее Уайт заявил, что надеется согласовать дату турнира с властями штата, однако выразил готовность в случае необходимости перенести его в Аризону.