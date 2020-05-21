СМИ: Уайт сообщил, что намеченный на 30 мая турнир пройдет в Лас-Вегасе
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированный на 30 мая, состоится в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированный на 30 мая, состоится в
В главном поединке вечера должны встретиться американец Тайрон Вудли и бразилец Гилберт Бернс. Все бои пройдут без зрителей.
В марте Атлетическая комиссия штата Невада приостановила проведение всех соревнований по различным дисциплинам единоборств
Три турнира под эгидой UFC состоялись с 9 по 16 мая в Джексонвилле (штат Флорида).