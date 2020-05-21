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00:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Уайт сообщил, что намеченный на 30 мая турнир пройдет в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированный на 30 мая, состоится в Лас-Вегасе, сообщает Las Vegas Review Journal со ссылкой на президента организации Дэйну Уайта.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

В главном поединке вечера должны встретиться американец Тайрон Вудли и бразилец Гилберт Бернс. Все бои пройдут без зрителей.

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В марте Атлетическая комиссия штата Невада приостановила проведение всех соревнований по различным дисциплинам единоборств из-за пандемии коронавируса, мораторий действует до сих пор. Ранее Уайт заявил, что надеется согласовать дату турнира с властями штата, однако выразил готовность в случае необходимости перенести его в Аризону.

Три турнира под эгидой UFC состоялись с 9 по 16 мая в Джексонвилле (штат Флорида).

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