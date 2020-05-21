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21 мая, источник: ТАСС

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Состояние отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова по-прежнему остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же», — сказал Гаджиев.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

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