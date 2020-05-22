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09:36 (мск), источник: ТАСС

Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков подписал контракт с UFC

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2020

«Тагир стал бойцом UFC», — сказал собеседник агентства.

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

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