Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков подписал контракт с UFC
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Тагир стал бойцом UFC», — сказал собеседник агентства.
Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.