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09:45 (мск), источник: ТАСС

Турнир UFC в Канаде с участием Волкова отменен

ТАСС, 22 мая. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канаде, в котором должен был принять участие россиянин Александр Волков, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

Турнир был запланирован на 20 июня. Поединок Волкова с американцем Кертисом Блейдсом должен был возглавить вечер боев. Также сообщается, что турнир организации в американском Остине, запланированный на 27 июня, тоже отменен.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.

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