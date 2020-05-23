Боец ММА вызвала на бой украинскую журналистку, которая критиковала Усика
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинский боец ММА Елена Колесник предложила журналистке Янине Соколовой, которая ранее критиковала боксера Александра Усика, провести поединок.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинский боец ММА Елена Колесник предложила журналистке Янине Соколовой, которая ранее критиковала боксера Александра Усика, провести поединок.
Ранее Соколова раскритиковала Усика за видео, в котором боксер «нокаутирует диванного критика». Журналистка заявила, что теперь спортсмен может попробовать ударить и ее, так как она тоже считает себя «диванным критиком».
«Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете. Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат», — сказала Колесник в своем видеообращении.
Также боец отметила, что Соколова хочет просто получить популярности, благодаря упоминанию знаменитого украинского боксера.