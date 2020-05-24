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08:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов обратился к поклонникам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к своим поклонникам. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

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Источник: Reuters
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фотографии
Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

31-летний россиянин отметил, что большинство людей «готовятся жить позднее». «Если у вас есть планы — действуйте», — написал Нурмагомедов, разместив фото с тренировки.

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18 мая российский боец обратился к дагестанцам, призвав их следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, госпитализированного еще в конце апреля. Позже стало известно, что Нурмагомедов-старший снова впал в кому. У него подтвердился COVID-19.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 28 побед в 28 поединках, он владеет поясом чемпиона организации в легком весе.

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