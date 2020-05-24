Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов назвал величайшего бойца «в истории Twitter»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал величайшего бойца «в истории Twitter», написав об этом пост в соцсети. Такого титула, по его мнению, достоин ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.

Наверх
Источник: Reuters
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

Так боец отреагировал на составленный ранее Макгрегором список величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в собственном списке, однако Нурмагомедов счел эту строчку слишком высокой для него.

«Ты уступил в полулегком, легком весе и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Нурмагомедов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Макгрегор заявил, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву. На второе место он поместил себя, третьим в рейтинге лучших бойцов в истории ирландский спортсмен считает канадца Жоржа Сен-Пьера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 28 побед в 28 поединках, он владеет поясом чемпиона организации в легком весе.

Макгрегор также известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors.

Читайте также
 Модель показала тело в крошечном бикини на карантине и обрадовала фанатов
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас
3-й бой Фьюри с Уайлдером планируют провести на Дальнем Востоке
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
«Ювентус» готов подписать игрока «Челси»
«Лион» желает пересмотра решения о завершении чемпионата Франции
Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешен въезд в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь