Нурмагомедов назвал величайшего бойца «в истории Twitter»

Источник: Reuters

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

Так боец отреагировал на составленный ранее Макгрегором список величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в собственном списке, однако Нурмагомедов счел эту строчку слишком высокой для него.

«Ты уступил в полулегком, легком весе и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Нурмагомедов.

Ранее Макгрегор заявил, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву. На второе место он поместил себя, третьим в рейтинге лучших бойцов в истории ирландский спортсмен считает канадца Жоржа Сен-Пьера.

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Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 28 побед в 28 поединках, он владеет поясом чемпиона организации в легком весе.