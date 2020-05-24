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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Порье и Хукер встретятся 27 июня

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье проведёт следующий поединок с Дэном Хукером, сообщает MMAJunkie.

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Их встреча возглавит турнир UFC 27 июня.

Сначала планировалось, что бойцы встретятся 16 мая на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США), но из-за пандемии коронавируса шоу было отменено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Порье предыдущий раз дрался в сентябре 2019 года, и тогда он досрочно уступил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. На данный момент Дастин занимает третье место в рейтинге организации.

Что касается Дэна Хукера, то он расположился на пятом месте в рейтинге UFC в лёгком весе. Последний раз он дрался в феврале 2020 года на турнире в Новой Зеландии, и тогда он досрочно справился с Полом Фелдером.

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