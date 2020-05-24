Боец MMA выиграл три поединка на голых кулаках подряд и стал чемпионом

Источник: AFP 2020

36-летний Михал Пастернак одержал три победы за вечер. Все три схватки поляк завершил досрочно. В финале турнира он сломил сопротивление Кацпера Миклоша, применив удушающий прием.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бои велись без перчаток и деления на весовые категории. Все схватки заявлялись как выставочные поединки — результаты не отразились на официальной статистике спортсменов.

Организаторы скрыли название арены, на которой прошел турнир Wotore 2. Ивент состоялся при пустых трибунах и был доступен к просмотру на основе PPV.

Пастернак известен по выступлениям в One FC, PLMMA. Свой последний официальный поединок он проводил против россиянина Ивана Штыркова. Он уступил бой судейским решением.