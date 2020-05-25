Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы
Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки прямо под окнами ЖК «Ясный», сообщает «Рен ТВ».
Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки прямо под окнами ЖК «Ясный», сообщает «Рен ТВ».
В общей сложности после происшествия были задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к конфликту.
В результате перестрелки пострадал один человек, которого правоохранители нашли неподалеку от места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Предполагается, что конфликт мог произойти
По информации
Балиев выступает в ММА с 2015 года, за это время он провёл шесть боёв, в которых одержал две победы.