Сен-Пьер: Бой против Нурмагомедова является возможностью для любого бойца стать легендой

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«Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним — возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотел этого», — сказал Сен-Пьер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Сен-Пьер поделился мнением об исходе поединка Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи. «Если бы я ставил дом на исход этого боя, я бы не мог поставить против Хабиба. Он ни разу не проиграл», — сказал Сен-Пьер.

В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Гейджи провел 24 поединка. На его счету 22 победы и два поражения. По предварительной информации, бой между ними состоится осенью.