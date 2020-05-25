Сен-Пьер: Бой против Нурмагомедова является возможностью для любого бойца стать легендой
ТАСС, 25 мая. Канадский боец Жорж
ТАСС, 25 мая. Канадский боец Жорж
«Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним — возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотел этого», — сказал
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В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.