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11:57 (мск), источник: ТАСС

Сен-Пьер: Бой против Нурмагомедова является возможностью для любого бойца стать легендой

ТАСС, 25 мая. Канадский боец Жорж Сен-Пьер считает, что проведение боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым является возможностью для любого бойца стать легендой. Комментарий Сен-Пьера приводит портал Sportbible.

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«Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним — возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотел этого», — сказал Сен-Пьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Сен-Пьер поделился мнением об исходе поединка Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи. «Если бы я ставил дом на исход этого боя, я бы не мог поставить против Хабиба. Он ни разу не проиграл», — сказал Сен-Пьер.

В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Гейджи провел 24 поединка. На его счету 22 победы и два поражения. По предварительной информации, бой между ними состоится осенью.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.

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