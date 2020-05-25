Нурмагомедова назвали криптонитом Макгрегора

Источник: AP 2020

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

«Конор может снова стать чемпионом, но у Хабиба подходящий стиль для победы над ним. Он криптонит для Конора», — заявил Сен-Пьер. Он добавил, что россиянин хорошо умеет сокращать дистанцию, и это делает Макгрегора уязвимым.

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Криптонит — вымышленное вещество, которое фигурирует во вселенной DC Comics. Оно является единственной немагической слабостью Супермена и других криптонцев и способно оказывать на них воздействие, которое разнится в зависимости от цвета минерала.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Макгрегором. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.