Россиянин Хабилов примет участие в турнире UFC на «Бойцовском острове»

Источник: AP 2020

«Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определят моего соперника», — сказал Хабилов.

Ранее стало известно, что бой на турнире 18 июля также проведет россиянин Аскар Аскаров. Его соперником станет бразилец Алешандре Пантожа.

«Бойцовский остров» был арендован UFC для проведения турниров во время пандемии коронавируса.

Официально организация не сообщала, какой стране принадлежит остров и где он находится.

Всего на счету 33-летнего Хабилова 24 победы и четыре поражения в ММА. В активе 27-летнего Аскарова 11 побед и ни одного поражения.