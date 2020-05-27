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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Легенда русского ММА бросила спорт и строит карьеру телеведущей

Фанатов Настя радует теперь забавными видео со съёмок и новыми тату в «Инстаграме».

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Анастасия Янькова была из одной из главных российских надежд в женских смешанных единоборствах, но в 2018 году практически исчезла со спортивных радаров. Красавица проиграла Кейт Джексон, после чего взяла паузу в спортивной карьере. Больше 29-летняя Янькова в октагон не выходила, что не мешает ей вести активную жизнь. Девушка работает телеведущей и продолжает постоянно тренироваться. Возможно, мы ещё увидим бои Анастасии, официально остающейся действующей спортсменкой.

Янькова органично вписалась в телевизионную работу благодаря привлекательной внешности и чётко поставленной дикции. Девушка относится к работе без лишней серьёзности и всегда готова подшутить над собой. Она даже выкладывает видео с собственными ошибками, не попавшими в эфир.

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Единоборствами Анастасия начала заниматься уже в семь лет, а её первым выбором стало карате. Девочка, в отличие от большинства сверстниц, горячо увлекалась жёсткими голливудскими боевиками и сериалом «Зена — королева воинов». В программе «Тает лёд с Ягудиным» Настя рассказала, что хотела быть похожей на героиню сериала «Зена — королева воинов» и научиться ездить на лошадях. Также Янькова смотрела кассеты с записью боёв Фёдора Емельяненко, за которого переживает до сих пор.

В карате Анастасия добилась серьёзных успехов, став призёром первенства Москвы в категории до 45 килограмм и успешно выступая на других значимых турнирах. Ближе к окончанию школы единоборства ушли на другой план и Янькова занималась спортом только для поддержания формы. Вскоре она поступила в институт, решив стать дизайнером.

На втором курсе Янькова вернулась к единоборствам, решив попробовать силы в тайском боксе. Прогресс шёл стремительно, и вскоре девушка первенствовала в чемпионате России в весовой категории до 51 килограмма, став кандидатом в мастера спорта. Параллельно она не забывала про карате и начала заниматься самбо и кикбоксингом.

Доминирование в любительских соревнованиях логично привело к профессиональному дебюту. Янькова начала свой путь в профессионалах как кикбоксёр, и успех ей сопутствовал. Впервые Анастасия проиграла только в конце 2012 года, уступив Яне Ляшко. Впрочем, наша героиня не отчаялась и с удвоенным рвением начала работать над своими навыками.

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Янькова готовилась к переходу в новую для себя ипостась — смешанным единоборствам. Для этого ей пришлось как следует поработать над борьбой. Во время своего дебюта, состоявшегося 4 октября 2013 года в Москве, Янькова одолела Элеонору Тассинари именно с помощью болевого приёма. Как вспоминала сама Янькова, они с итальянкой были максимально разными: «Я была такой девочкой с длинными светлыми волосами, а она — с ирокезом, с каменным лицом, очень такая жёсткая с виду».

После ещё одного успешного поединка на родине Янькова получила приглашение от престижного промоушена Bellator. Уровень конкуренции в нём был куда выше, что не помешало спортсменке по прозвищу Русская Валькирия выиграть три первых боя. Один — болевым приёмом, ещё два — раздельными судейскими решениями. Позже Яньковой пришлось взять паузу из-за проблем со здоровьем: «Многие знают, что у меня были проблемы со сгонкой веса. У меня были очень большие проблемы со щитовидкой, причём я случайно это узнала. И думала, что это нормально. Ведь я постоянно на диете — замедленный метаболизм. Я сдала анализы: моя щитовидка оказалась как у старушки».

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25 мая 2018 года Янькова неудачно вернулась после перерыва, впервые проиграв в смешанных единоборствах. Кейт Джексон на юбилейном Bellator 200 оказалась сильнее россиянки во всех компонентах, серьёзно перебив соперницу и повредив ей лицо. Все судьи отдали победу Джексон, с чем Янькова не спорила. Больше Анастасия в октагон не выходила.

Свою личную жизнь красавица предпочитает не афишировать. Почти два года назад она подтвердила, что помолвлена с известным экс-бойцом смешанных единоборств Майком Суиком, который был её тренером. Больше о паре ничего не известно.

Сейчас девушка строит карьеру на телевидении и не говорит о возвращении в спорт. Но ничего не исключено: как утверждала сама Янькова, отказаться от поединков очень непросто. Слишком велика тяга к постоянному сражению, в том числе и с самой собой. Как бы ни сложилась в итоге спортивная судьба Анастасии Яньковой, свой след в смешанных единоборствах она уже оставила. В том числе и потрясающей красотой.

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