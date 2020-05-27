Легенда русского ММА бросила спорт и строит карьеру телеведущей

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Анастасия Янькова была из одной из главных российских надежд в женских смешанных единоборствах, но в 2018 году практически исчезла со спортивных радаров. Красавица проиграла Кейт Джексон, после чего взяла паузу в спортивной карьере. Больше 29-летняя Янькова в октагон не выходила, что не мешает ей вести активную жизнь. Девушка работает телеведущей и продолжает постоянно тренироваться. Возможно, мы ещё увидим бои Анастасии, официально остающейся действующей спортсменкой.

Янькова органично вписалась в телевизионную работу благодаря привлекательной внешности и чётко поставленной дикции. Девушка относится к работе без лишней серьёзности и всегда готова подшутить над собой. Она даже выкладывает видео с собственными ошибками, не попавшими в эфир.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAnhBdcoZqf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAnhBdcoZqf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAnhBdcoZqf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от anastasia_yankova ?? (@anastasia_yankova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-25T16:25:48+00:00">25 Май 2020 в 9:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единоборствами Анастасия начала заниматься уже в семь лет, а её первым выбором стало карате. Девочка, в отличие от большинства сверстниц, горячо увлекалась жёсткими голливудскими боевиками и сериалом «Зена — королева воинов». В программе «Тает лёд с Ягудиным» Настя рассказала, что хотела быть похожей на героиню сериала «Зена — королева воинов» и научиться ездить на лошадях. Также Янькова смотрела кассеты с записью боёв Фёдора Емельяненко, за которого переживает до сих пор.

В карате Анастасия добилась серьёзных успехов, став призёром первенства Москвы в категории до 45 килограмм и успешно выступая на других значимых турнирах. Ближе к окончанию школы единоборства ушли на другой план и Янькова занималась спортом только для поддержания формы. Вскоре она поступила в институт, решив стать дизайнером.

На втором курсе Янькова вернулась к единоборствам, решив попробовать силы в тайском боксе. Прогресс шёл стремительно, и вскоре девушка первенствовала в чемпионате России в весовой категории до 51 килограмма, став кандидатом в мастера спорта. Параллельно она не забывала про карате и начала заниматься самбо и кикбоксингом.

Доминирование в любительских соревнованиях логично привело к профессиональному дебюту. Янькова начала свой путь в профессионалах как кикбоксёр, и успех ей сопутствовал. Впервые Анастасия проиграла только в конце 2012 года, уступив Яне Ляшко. Впрочем, наша героиня не отчаялась и с удвоенным рвением начала работать над своими навыками.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeF2XIuHUBT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeF2XIuHUBT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BeF2XIuHUBT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от anastasia_yankova ?? (@anastasia_yankova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T12:49:17+00:00">18 Янв 2018 в 4:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Янькова готовилась к переходу в новую для себя ипостась — смешанным единоборствам. Для этого ей пришлось как следует поработать над борьбой. Во время своего дебюта, состоявшегося 4 октября 2013 года в Москве, Янькова одолела Элеонору Тассинари именно с помощью болевого приёма. Как вспоминала сама Янькова, они с итальянкой были максимально разными: «Я была такой девочкой с длинными светлыми волосами, а она — с ирокезом, с каменным лицом, очень такая жёсткая с виду».

После ещё одного успешного поединка на родине Янькова получила приглашение от престижного промоушена Bellator. Уровень конкуренции в нём был куда выше, что не помешало спортсменке по прозвищу Русская Валькирия выиграть три первых боя. Один — болевым приёмом, ещё два — раздельными судейскими решениями. Позже Яньковой пришлось взять паузу из-за проблем со здоровьем: «Многие знают, что у меня были проблемы со сгонкой веса. У меня были очень большие проблемы со щитовидкой, причём я случайно это узнала. И думала, что это нормально. Ведь я постоянно на диете — замедленный метаболизм. Я сдала анализы: моя щитовидка оказалась как у старушки».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs8cfGugQ8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs8cfGugQ8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs8cfGugQ8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от anastasia_yankova ?? (@anastasia_yankova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-22T17:00:56+00:00">22 Янв 2019 в 9:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

25 мая 2018 года Янькова неудачно вернулась после перерыва, впервые проиграв в смешанных единоборствах. Кейт Джексон на юбилейном Bellator 200 оказалась сильнее россиянки во всех компонентах, серьёзно перебив соперницу и повредив ей лицо. Все судьи отдали победу Джексон, с чем Янькова не спорила. Больше Анастасия в октагон не выходила.

Свою личную жизнь красавица предпочитает не афишировать. Почти два года назад она подтвердила, что помолвлена с известным экс-бойцом смешанных единоборств Майком Суиком, который был её тренером. Больше о паре ничего не известно.