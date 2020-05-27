Названы самые страшные травмы в истории UFC

Источник: AP 2020

Рейтинг открывает травма американца Кори Хилла. Боец сломал голень при попытке нанести удар ногой на турнире UFC 10 декабря 2008 года.

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Также в перечень вошла гематома канадца Марка Хоминика. Шишка «размером с теннисный мяч» (автор рейтинга приписывает это сравнение комментатору UFC Джо Рогану — прим. «Ленты.ру») образовалась после пропущенных ударов в поединке с бразильцем Жозе Алдо в 2011 году.

Среди запоминающихся травм в октагоне оказался и перелом руки бразильца Антонио Ногейры. Повреждение стало следствием болевого приема «кимура», который провел американский тяжеловес Фрэнк Мир.

Кроме того, в список попали повреждения на недавних турнирах UFC. Среди них разрыв губы тяжеловеса Алистара Оверима, который уступил в поединке против Жаирзинью Розенстрайка, а также обширная гематома на лбу польки Йоанны Йенджейчик, уступившей китаянке Вэйли Чжан.