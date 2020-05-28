Атлетическая комиссия Невады разрешила провести два турнира UFC
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и двух вечеров бокса в ближайшие две недели, сообщает АП.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и двух вечеров бокса в ближайшие две недели, сообщает АП.
Как отмечает агентство, комиссия отменила введенный 14 марта
UFC планирует провести в
По словам исполнительного директора NSAC Боба Беннетта, в последние недели UFC и боксерская промоутерская компания Top Rank тесно сотрудничали с комиссией по разработке протоколов, которые необходимо соблюдать, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.
«В ходе этого процесса мы работали рука об руку с UFC, — сказал Беннетт. — Все движется вперед на основе их операционного плана и наших протоколов».
Три турнира под эгидой UFC состоялись с 9 по 16 мая в Джексонвилле (штат Флорида).