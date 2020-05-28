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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Атлетическая комиссия Невады разрешила провести два турнира UFC

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и двух вечеров бокса в ближайшие две недели, сообщает АП.

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Источник: AP 2020

Как отмечает агентство, комиссия отменила введенный 14 марта из-за коронавируса мораторий на проведение в штате соревнований по различным дисциплинам единоборств.

UFC планирует провести в Лас-Вегасе два турнира — 30 мая, в рамках которого должен пройти поединок американца Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса, и 6 июня.

Два боксерских вечера должны состояться 9 и 11 июня. Все соревнования пройдут без зрителей.

По словам исполнительного директора NSAC Боба Беннетта, в последние недели UFC и боксерская промоутерская компания Top Rank тесно сотрудничали с комиссией по разработке протоколов, которые необходимо соблюдать, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«В ходе этого процесса мы работали рука об руку с UFC, — сказал Беннетт. — Все движется вперед на основе их операционного плана и наших протоколов».

Три турнира под эгидой UFC состоялись с 9 по 16 мая в Джексонвилле (штат Флорида).

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