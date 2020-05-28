Русский боец Петр Ян подерется за пояс UFC. Дэйна Уайт назвал имя его соперника

Источник: Sport24

По словам Уайта, россиянин будет драться за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. Также глава промоушена сообщил, что дата и место проведения поединка пока не определены.

Напомним, после того, как чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, Уайт сообщил, что за освободившийся пояс будет биться Ян.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение. В активе 33-летнего Алдо 28 выигранных боев из 34.