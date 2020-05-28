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09:56 (мск), источник: Sport24

Русский боец Петр Ян подерется за пояс UFC. Дэйна Уайт назвал имя его соперника

Глава UFC Дэйна Уайт назвал следующего соперника Петра Яна. Об этом Уайт рассказал журналисту ESPN Марку Раймонди.

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Источник: Sport24

По словам Уайта, россиянин будет драться за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. Также глава промоушена сообщил, что дата и место проведения поединка пока не определены.

Напомним, после того, как чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, Уайт сообщил, что за освободившийся пояс будет биться Ян.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение. В активе 33-летнего Алдо 28 выигранных боев из 34.

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