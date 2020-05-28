Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым

31-летний американец считает, что удары по икроножной мышце повлияют на способность Нурмагомедова проходить в ноги. «Мне хватит четырех таких попаданий, и Хабибу уже станет непросто. Он сможет сделать тейкдаун — но ему понадобится клетка. Без клетки рядом у него ничего не выйдет», — отметил он.