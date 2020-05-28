Конор Макгрегор: Я величайший боец в истории, смиритесь с этим
Ирландец Конор Макгрегор в собственном Twitter напомнил о своих спортивных достижениях и назвал себя величайшим бойцом смешанного стиля (MMA).
Ирландец Конор Макгрегор в собственном Twitter напомнил о своих спортивных достижениях и назвал себя величайшим бойцом смешанного стиля (MMA).
Ранее Макгрегор назвал лучшим атлетом в истории MMA бразильца Андерсона Силву, поставив себя на второе место. Мнение ирландца раскритиковали многие любители смешанных единоборств и его коллеги, в том числе российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутов в UFC и за его пределами. Также я завоевал больше всех титулов, одержал больше всех досрочных побед в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец всех времен, черт возьми! Просто смиритесь с этим и расслабьтесь», — написал Макгрегор.
На счету ирландца 22 победы и четыре поражения за карьеру в MMA. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. На данный момент Макгрегор занимает восьмое место в мужском рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории.