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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конор Макгрегор: Я величайший боец в истории, смиритесь с этим

Ирландец Конор Макгрегор в собственном Twitter напомнил о своих спортивных достижениях и назвал себя величайшим бойцом смешанного стиля (MMA).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Макгрегор назвал лучшим атлетом в истории MMA бразильца Андерсона Силву, поставив себя на второе место. Мнение ирландца раскритиковали многие любители смешанных единоборств и его коллеги, в том числе российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутов в UFC и за его пределами. Также я завоевал больше всех титулов, одержал больше всех досрочных побед в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец всех времен, черт возьми! Просто смиритесь с этим и расслабьтесь», — написал Макгрегор.

На счету ирландца 22 победы и четыре поражения за карьеру в MMA. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. На данный момент Макгрегор занимает восьмое место в мужском рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории.

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