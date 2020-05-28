Конор Макгрегор: Я величайший боец в истории, смиритесь с этим

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутов в UFC и за его пределами. Также я завоевал больше всех титулов, одержал больше всех досрочных побед в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец всех времен, черт возьми! Просто смиритесь с этим и расслабьтесь», — написал Макгрегор.