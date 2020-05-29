Макгрегор может встретиться с победителем боя между Нурмагомедовым и Гейджи

Источник: AP 2020

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

Нурмагомедов, по словам главы UFC Дэйны Уайта, должен провести защиту титула в легком весе против Гейджи осенью. Макгрегор в январе победил американца Дональда Серроне в своем первом поединке после поражения от россиянина, которое произошло в октябре 2018 года.

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Уайт заявил, что пока не разговаривал с ирландцем по поводу его следующих боев. Предпочтительным вариантом для главы UFC является встреча Макгрегора с победителем поединка Нурмагомедов — Гейджи.

«Конор и я не говорили о следующих боях, но его вызывают все подряд. Если ты Конор Макгрегор, каждый хочет встретиться с тобой, я жду, когда ему бросит вызов какой-нибудь тяжеловес. Нужно подождать с этим, его дивизион — легкий вес. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Уайт.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул в поединке с Макгрегором. Во второй раз Нурмагомедов сохранил пояс, победив американца Дастина Порье. Всего в активе 31-летнего россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.