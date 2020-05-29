Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс обвинил во лжи Уайта

Источник: Sport24

Глава UFC ранее заявил, что бой не состоится на тех финансовых условиях, которые выдвинул Джонс за переход в тяжелый вес. Однако боец заявил, что Уайт врет.

«Интересно просто сидеть здесь и смотреть, как твой босс вот так лжет на камеру. Мы никогда не обсуждали увеличение гонорара. Сразу же было сказано, что я уже достаточно заработал. Я никогда не выдвигал условий по деньгам.

Если вы не собираетесь менять мой контракт после перехода в тяжелый вес, по крайне мере, имейте совесть быть честными с фанатами.

Я смирился с произошедшим, то не собираюсь сидеть в стороне и позволять Дэйне лгать фанатам. Я никогда не просил абсурдной суммы. Это бред, — написал Джонс в твиттере.