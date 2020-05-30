«Можем пройти проверку на детекторе лжи». Дана Уайт и Джон Джонс сильно поругались

Источник: Спорт-Экспресс

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Джон Джонс. Возраст: 32 года. Страна: США.

Победы: 26. Поражения: 1. Первый бой: 12 апреля 2008 года.

В ночь на 9 мая Франсис Нганну брутально нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка. Для того чтобы вырубить огромного суринамца, камерунцу потребовалось всего-то 19 секунд. До этого он за 71 секунду убрал Джуниора дос Сантоса, за 26 — Кейна Веласкеса, за 44 — Кертиса Блейдса.

Результаты Нганну поражают, и лучший боец минувшего десятилетия по версии всевозможных изданий, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс предложил ему выяснить, кто «самый крутой негр на планете» (так Джон написал в Instagram).

Однако этого боя не будет. По словам Даны Уайта, американец запросил слишком высокий гонорар. «Учитывая сумму, которую он назвал, этого [перехода Джонса в тяжелый вес] не случится никогда», — сказал президент UFC в интервью ESPN. Джонс в ответ написал в Twitter, что Уайт — лжец. «Мы никогда не обсуждали увеличение гонорара», — сообщил боец.

Глава UFC стоит на своем. Он уверяет, что Джонс потребовал за поединок с Нганну баснословные для ММА деньги. В пятницу Уайт дал пресс-конференцию перед турниром UFC on ESPN 9, где основной темой стал его конфликт с чемпионом.

— Было весело тренироваться утром, читая твиты Джонса о том, что я лгу, — сказал Уайт. — У нас есть текстовые сообщения Джонса. Я не собираюсь публиковать их в прессе, хотя мог бы сделать это. Если Джон хочет пройти тест на детекторе лжи, чтобы определить, кто врет, а кто нет, то мы можем это организовать.

Президент UFC сообщил, что Джонс попросил за бой с Нганну примерно столько же, сколько Деонтей Уайлдер получил за реванш с Тайсоном Фьюри. По данным СМИ, гонорар американского боксера составил где-то 25−30 миллионов долларов.

— Я процитирую моего адвоката, который сказал мне, что Джонс хочет заработать столько же, сколько заработал Уайлдер. Я думаю, что это где-то 30 миллионов, — отметил Уайт.

При этом глава UFC подчеркнул: он по-прежнему считает Джонса величайшим бойцом ММА в истории.

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Боец не стал отмалчиваться. Он написал в Twitter следующее:

— Если ты собираешься продолжать врать, то я буду защищать себя. Пожалуйста, попроси вашего адвоката Хантера Кэмпбелла опубликовать эти текстовые сообщения.

— Не будь чертовым лжецом. Моя репутация уже получила достаточно ударов. Мне не нужна эта хрень, Дана. Я никогда не запрашивал цифры, как у Деонтея Уайлдера. Если Деонтей зарабатывает 30 миллионов, я соглашусь на половину этого. Раз уж ты говоришь, что я величайший, и все такое.

— Если бы я и хотел сравнить себя с кем-то, то сравнил бы себя с моими братьями (братья Джонса — Артур и Чендлер — профессионально играют в американский футбол. — Прим. «СЭ»). Я лично вижу, как НФЛ относится к своим спортсменам-чемпионам. Разница [с UFC ] огромная. Я держал рот на замке всю карьеру.

Главное — Джонс заявил, что готов покинуть UFC. Он дал понять, что это случится, если его гонорары останутся такими же, как сейчас.

— Если моя репутация позволяет тебе так меня недооценивать, просто уволь меня из UFC, — обратился он к Уайту. — Я уверен, любой промоутер будет рад забрать меня.

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Джонс стал чемпионом UFC в 2011 году, после чего не проиграл ни разу (при этом его дважды лишали титулов). В последние годы фиксированный гонорар Джона за бой — 500 тысяч долларов (данные публикуют атлетические комиссии штатов). Для сравнения: фиксированный гонорар Конора Макгрегора — 3 миллиона долларов. Хабиб Нурмагомедов получил за бой с Конором, согласно официальным данным, 2 миллионов долларов (информация о гарантированном гонораре в 6 миллионов долларов за поединок с Дастином Порье не соответствует действительности). До недавних пор Алистару Овериму платили по 850 тысяч долларов за бой, а Андрею Орловскому 650 тысяч.

Однако чемпионам и суперзвездам также полагаются выплаты от продаж платных трансляций. Например, поединок с Макгрегором принес Хабибу в общей сложности 12−15 миллионов долларов (данные «СЭ»). А Конор за счет боя с Дональдом Серроне, который прошел в январе этого года, разбогател на 32 миллиона долларов (данные Forbes).

Свои истинные заработки Джонс раскрыл сегодня в Twitter.

— Я делаю 5+ за бой, да (имеется в виду свыше 5 миллионов долларов. — Прим. «СЭ»), — написал боец. — Должен ли я придерживаться этой цифры для супербоев? Нет. Если вы не согласны со мной, вы просто не знаете бизнеса. Но я, конечно, не просил 30 [миллионов], никогда даже не называл это число.

По словам Джонса, он согласится на половину от 30 миллионов долларов. То есть на 15 миллионов. Однако вряд ли Уайт согласится заплатить ему столько. В мае Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Очевидно, что он сделал это, чтобы выбить себе более выгодные финансовые условия. Но президент UFC не стал умалять Генри вернуться. Так что супербоя Джонс — Нганну не будет. Реванш Джонса с Домиником Рейесом, поединок с Яном Блаховичем — вот это реально. Уход из UFC? С точки зрения денег это бессмысленно. Сейчас в мире нет промоушена, который смог бы платить ему 5 миллионов+ за бой — кроме UFC.