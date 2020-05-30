«Можем пройти проверку на детекторе лжи». Дана Уайт и Джон Джонс сильно поругались
По словам Уайта, Джонс потребовал за бой с Нганну 30 миллионов долларов. Чемпион утверждает, что президент UFC врет.
По словам Уайта, Джонс потребовал за бой с Нганну 30 миллионов долларов. Чемпион утверждает, что президент UFC врет.
Джон Джонс. Возраст: 32 года. Страна: США.
Победы: 26. Поражения: 1. Первый бой: 12 апреля 2008 года.
В ночь на 9 мая Франсис Нганну брутально нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка. Для того чтобы вырубить огромного суринамца, камерунцу потребовалось
Результаты Нганну поражают, и лучший боец минувшего десятилетия по версии всевозможных изданий, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс предложил ему выяснить, кто «самый крутой негр на планете» (так Джон написал в Instagram).
Однако этого боя не будет. По словам Даны Уайта, американец запросил слишком высокий гонорар. «Учитывая сумму, которую он назвал, этого [перехода Джонса в тяжелый вес] не случится никогда», — сказал президент UFC в интервью ESPN. Джонс в ответ написал в Twitter, что Уайт — лжец. «Мы никогда не обсуждали увеличение гонорара», — сообщил боец.
Глава UFC стоит на своем. Он уверяет, что Джонс потребовал за поединок с Нганну баснословные для ММА деньги. В пятницу Уайт дал
— Было весело тренироваться утром, читая твиты Джонса о том, что я лгу, — сказал Уайт. — У нас есть текстовые сообщения Джонса. Я не собираюсь публиковать их в прессе, хотя мог бы сделать это. Если Джон хочет пройти тест на детекторе лжи, чтобы определить, кто врет, а кто нет, то мы можем это организовать.
Президент UFC сообщил, что Джонс попросил за бой с Нганну примерно столько же, сколько Деонтей Уайлдер получил за реванш с Тайсоном Фьюри. По данным СМИ, гонорар американского боксера составил
— Я процитирую моего адвоката, который сказал мне, что Джонс хочет заработать столько же, сколько заработал Уайлдер. Я думаю, что это
При этом глава UFC подчеркнул: он
Боец не стал отмалчиваться. Он написал в Twitter следующее:
— Если ты собираешься продолжать врать, то я буду защищать себя. Пожалуйста, попроси вашего адвоката Хантера Кэмпбелла опубликовать эти текстовые сообщения.
— Не будь чертовым лжецом. Моя репутация уже получила достаточно ударов. Мне не нужна эта хрень, Дана. Я никогда не запрашивал цифры, как у Деонтея Уайлдера. Если Деонтей зарабатывает 30 миллионов, я соглашусь на половину этого. Раз уж ты говоришь, что я величайший, и все такое.
— Если бы я и хотел сравнить себя с
Главное — Джонс заявил, что готов покинуть UFC. Он дал понять, что это случится, если его гонорары останутся такими же, как сейчас.
— Если моя репутация позволяет тебе так меня недооценивать, просто уволь меня из UFC, — обратился он к Уайту. — Я уверен, любой промоутер будет рад забрать меня.
Джонс стал чемпионом UFC в 2011 году, после чего не проиграл ни разу (при этом его дважды лишали титулов). В последние годы фиксированный гонорар Джона за бой — 500 тысяч долларов (данные публикуют атлетические комиссии штатов). Для сравнения: фиксированный гонорар Конора Макгрегора — 3 миллиона долларов. Хабиб Нурмагомедов получил за бой с Конором, согласно официальным данным, 2 миллионов долларов (информация о гарантированном гонораре в 6 миллионов долларов за поединок с Дастином Порье не соответствует действительности). До недавних пор Алистару Овериму платили по 850 тысяч долларов за бой, а Андрею Орловскому 650 тысяч.
Однако чемпионам и суперзвездам также полагаются выплаты от продаж платных трансляций. Например, поединок с Макгрегором принес Хабибу в общей сложности 12−15 миллионов долларов (данные «СЭ»). А Конор за счет боя с Дональдом Серроне, который прошел в январе этого года, разбогател на 32 миллиона долларов (данные Forbes).
Свои истинные заработки Джонс раскрыл сегодня в Twitter.
— Я делаю 5+ за бой, да (имеется в виду свыше 5 миллионов долларов. — Прим. «СЭ»), — написал боец. — Должен ли я придерживаться этой цифры для супербоев? Нет. Если вы не согласны со мной, вы просто не знаете бизнеса. Но я, конечно, не просил 30 [миллионов], никогда даже не называл это число.
По словам Джонса, он согласится на половину от 30 миллионов долларов. То есть на 15 миллионов. Однако вряд ли Уайт согласится заплатить ему столько. В мае Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Очевидно, что он сделал это, чтобы выбить себе более выгодные финансовые условия. Но президент UFC не стал умалять Генри вернуться. Так что супербоя Джонс — Нганну не будет. Реванш Джонса с Домиником Рейесом, поединок с Яном Блаховичем — вот это реально. Уход из UFC? С точки зрения денег это бессмысленно. Сейчас в мире нет промоушена, который смог бы платить ему 5 миллионов+ за бой — кроме UFC.