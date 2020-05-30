Глава UFC заявил о многомиллионных потерях из-за коронавируса

Источник: AP 2020

«Главная проблема для любого спорта сейчас — невозможность зарабатывать на билетах. Мы потеряем 100 миллионов долларов в этом году. Может даже больше», — заявил Уайт на встрече с журналистами перед турниром UFC, который пройдет в Лас-Вегасе 30 мая.

«С точки зрения финансов — сейчас непросто. Но мы двигаемся вперед, несмотря ни на что», — добавил глава промоушена. UFC наряду с WWE продолжал организовывать турниры на фоне пандемии коронавируса. Промоушен отложил часть турниров в апреле.

10 мая состоялся UC 249. Ивент прошел без зрителей в штате Флорида. Организация приняла специальный протокол для соблюдения санитарных норм.