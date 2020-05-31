Русская лига провела турнир по ММА за границей. В главном бою десантник Минеев «выключил» соперника одной правой
Из страны участников вывозили на двух автобусах.
Из страны участников вывозили на двух автобусах.
Потихоньку спорт в России пытается вернуться, пусть и не совсем в привычном формате. Совсем скоро возобновится РПЛ, а к середине лета реанимироваться планируют русские
Но пока ведущие лиги только «планируют», новичок индустрии Leon Warriors уже делает. Буквально пару часов назад они завершили свой дебютный турнир.
Как вы знаете, в России устраивать
Вообще, кард турнира выглядел максимально смутно. В большом количестве поединков слишком часто менялись их участники. Так, например, сразу в трех боях участвовали спортсмены, которые подписались на мероприятие за день до его начала.
Итогом стали победы очевидных кандидатов. Выиграли абсолютно все фавориты.
Вот, например, Михаил Мохнаткин в первом раунде вырубает бразильца Фабиу Маронижу, у которого тебе в карьере стало 8 поражений на 3 победы.
Денис Тюлюлин и Алексей Махно забили своих соперников тоже в пределах стартовых пяти минут. Пострадавшие приняли эти бои на двухдневном уведомлении.
В главном бою вечера Владимир Минеев, последние несколько месяцев тренировавшийся в Дагестане, впервые вышел на поединок в голубом берете, подчеркнув тем самым свое отношение к соответствующим войскам.
Драться против одного из лучших средневесов России поставили Артура Пронина, который, как правило, выступает в категории до 77 кг. На этот бой ему пришлось «наедать» до 84-х. И он все равно уступал Минееву два килограмма.
Итог — жесткий нокаут в исполнении Владимира.
Но, в принципе, случилась и одна интересная вещь в этот вечер. Антон Вязигин вышел драться против Евгения Мякинкина. Вязигин и без того считался фаворитом, но закрепился в этом статусе, показав на весах 128,1 кг. Мякинкин был легче ровно на 34,5 кг, и такую разницу в мировых ММА вы сейчас не сможете увидеть практически нигде.
15 минут боя Вязигин буквально избивал Евгения, но тот стоял до самого конца, а в заключительные секунды нашел в себе силы пойти в рубку.
Бой, конечно, он проиграл, но получил от организаторов бонус «за волю к победе». Надеемся, что это подразумевает не просто почетную грамоту.