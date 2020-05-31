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01:10 (мск), источник: Sport24

Русская лига провела турнир по ММА за границей. В главном бою десантник Минеев «выключил» соперника одной правой

Из страны участников вывозили на двух автобусах.

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Потихоньку спорт в России пытается вернуться, пусть и не совсем в привычном формате. Совсем скоро возобновится РПЛ, а к середине лета реанимироваться планируют русские ММА-промоушены.

Но пока ведущие лиги только «планируют», новичок индустрии Leon Warriors уже делает. Буквально пару часов назад они завершили свой дебютный турнир.

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Как вы знаете, в России устраивать что-то подобное пока нельзя, поэтому Leon Warriors отправились в Белоруссию. И несмотря на закрытые границы, им удалось доставить из Москвы в Минск два автобуса с участниками мероприятия. Как именно — большая загадка. Но, вроде бы, легально.

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Вообще, кард турнира выглядел максимально смутно. В большом количестве поединков слишком часто менялись их участники. Так, например, сразу в трех боях участвовали спортсмены, которые подписались на мероприятие за день до его начала.

Итогом стали победы очевидных кандидатов. Выиграли абсолютно все фавориты.

Вот, например, Михаил Мохнаткин в первом раунде вырубает бразильца Фабиу Маронижу, у которого тебе в карьере стало 8 поражений на 3 победы.

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Денис Тюлюлин и Алексей Махно забили своих соперников тоже в пределах стартовых пяти минут. Пострадавшие приняли эти бои на двухдневном уведомлении.

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В главном бою вечера Владимир Минеев, последние несколько месяцев тренировавшийся в Дагестане, впервые вышел на поединок в голубом берете, подчеркнув тем самым свое отношение к соответствующим войскам.

Драться против одного из лучших средневесов России поставили Артура Пронина, который, как правило, выступает в категории до 77 кг. На этот бой ему пришлось «наедать» до 84-х. И он все равно уступал Минееву два килограмма.

Итог — жесткий нокаут в исполнении Владимира.

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Но, в принципе, случилась и одна интересная вещь в этот вечер. Антон Вязигин вышел драться против Евгения Мякинкина. Вязигин и без того считался фаворитом, но закрепился в этом статусе, показав на весах 128,1 кг. Мякинкин был легче ровно на 34,5 кг, и такую разницу в мировых ММА вы сейчас не сможете увидеть практически нигде.

15 минут боя Вязигин буквально избивал Евгения, но тот стоял до самого конца, а в заключительные секунды нашел в себе силы пойти в рубку.

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Бой, конечно, он проиграл, но получил от организаторов бонус «за волю к победе». Надеемся, что это подразумевает не просто почетную грамоту.

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