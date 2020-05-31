Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
30.05
Бавария
Фортуна Д
50
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бёрнс победил Вудли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 176

В главном бою турнира UFC Fight Night 176, который состоялся в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», первый номер рейтинга полусреднего веса и главный претендент на пояс чемпиона UFC Тайрон Вудли уступил единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу.

Наверх
Источник: AFP 2020

Уже стартовый раунд для первого номера рейтинга сложился крайне неудачно: он пропустил 25 ударов, нанеся лишь два. В какой-то момент главный судья поединка Хёрб Дин мог остановить бой, однако Тайрон выстоял все 5 раундов, безоговорочно уступив в каждом из них — 50−45, 50−44, 50−46.

Во время загрузки произошла ошибка.

33-летний Гилберт Бёрнс, одержав 6-ю победу кряду, теперь является одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения.

Для 38-летнего Тайрона Вудли это поражение стало 5-м в карьере. Всего он одержал 19 побед.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
СМИ: «Реал» останется без летних трансферов
Бой россиянина возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 20 июня
ФИФА предупредила, что футбол будет другим до появления вакцины
В Серии А после рестарта сезона будут играть каждый день
Джошуа: Не хотел бы боя с Тайсоном. Люди бы освистывали меня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь