Бёрнс победил Вудли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 176

Уже стартовый раунд для первого номера рейтинга сложился крайне неудачно: он пропустил 25 ударов, нанеся лишь два. В какой-то момент главный судья поединка Хёрб Дин мог остановить бой, однако Тайрон выстоял все 5 раундов, безоговорочно уступив в каждом из них — 50−45, 50−44, 50−46.