Бёрнс победил Вудли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 176
В главном бою турнира UFC Fight Night 176, который состоялся в
В главном бою турнира UFC Fight Night 176, который состоялся в
Уже стартовый раунд для первого номера рейтинга сложился крайне неудачно: он пропустил 25 ударов, нанеся лишь два. В
33-летний Гилберт Бёрнс, одержав 6-ю победу кряду, теперь является одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения.
Для 38-летнего Тайрона Вудли это поражение стало 5-м в карьере. Всего он одержал 19 побед.