Антонина Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе

Бой прошел в субботу в Лас-Вегасе и проходил без зрителей из-за коронавируса. Победу единогласным решением судей одержала Чукагян. 35-летняя Шевченко потерпела второе поражение в карьере при восьми победах, на счету 31-летней Чукагян стало 14 побед при трех поражениях.
Ранее в феврале Чукагян проиграла сестре Антонины Валентине Шевченко в бою за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
В главном бою вечера бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Гилберту Бернсу судейским решением. Бернс одержал 19-ю победу в карьере при трех поражениях, на счету Вудли — 19 побед, пять поражений, одна ничья.