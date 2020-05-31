Антонина Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе

Источник: РИА "Новости"

Бой прошел в субботу в Лас-Вегасе и проходил без зрителей из-за коронавируса. Победу единогласным решением судей одержала Чукагян. 35-летняя Шевченко потерпела второе поражение в карьере при восьми победах, на счету 31-летней Чукагян стало 14 побед при трех поражениях.

Ранее в феврале Чукагян проиграла сестре Антонины Валентине Шевченко в бою за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

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В главном бою вечера бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Гилберту Бернсу судейским решением. Бернс одержал 19-ю победу в карьере при трех поражениях, на счету Вудли — 19 побед, пять поражений, одна ничья.