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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Маккензи Дерн стала первой девушкой из UFC, победившей болевым приёмом на ногу

Завершился турнир UFC Fight Night 179 (on ESPN 9) в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в рамках которого 27-летняя американка Маккензи Дерн уже в первом раунде победила свою соотечественницу Ханну Сайферс.

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Источник: AFP 2020

В этом поединке Маккензи Дерн установила рекорд UFC, став первой девушкой промоушена, одержавшей победу болевым приёмом на ногу.

Теперь на счету 27-летней американки 9 побед и 1 поражение. У Сайферс 10 побед и 6 поражений.

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Напомним, турнир возглавил бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бёрнсом. По итогам 5-раундового противостояния победу единогласным решением судей одержал 33-летний бразилец Гилберт Бёрнс. После боя победитель заявил о желании получить титульный поединок с Камару Усманом.

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