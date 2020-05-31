Маккензи Дерн стала первой девушкой из UFC, победившей болевым приёмом на ногу

Источник: AFP 2020

В этом поединке Маккензи Дерн установила рекорд UFC, став первой девушкой промоушена, одержавшей победу болевым приёмом на ногу.

Теперь на счету 27-летней американки 9 побед и 1 поражение. У Сайферс 10 побед и 6 поражений.

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Напомним, турнир возглавил бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бёрнсом. По итогам 5-раундового противостояния победу единогласным решением судей одержал 33-летний бразилец Гилберт Бёрнс. После боя победитель заявил о желании получить титульный поединок с Камару Усманом.