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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в восемь лет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте детское фото.

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«1996 год, школьные времена в селении Кироваул, Кизилюртовского района. Если что, я в кепке, в белой рубашке и в кармане пусто, шучу не пусто», — подписал фотографию Нурмагомедов.

В апреле Нурмагомедов должен был провести бой против американца Тони Фергюсона, однако поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

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