Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в восемь лет
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем
«1996 год, школьные времена в селении Кироваул, Кизилюртовского района. Если что, я в кепке, в белой рубашке и в кармане пусто, шучу не пусто», — подписал фотографию Нурмагомедов.
В апреле Нурмагомедов должен был провести бой против американца Тони Фергюсона, однако поединок был отменен