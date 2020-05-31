Глава UFC ответил на выпады лучшего бойца организации

Уайт назвал безумием со стороны бойца требовать 20 или 30 миллионов долларов за поединок. «Он может делать все, что угодно. Он может драться, а может сидеть и ждать», — заявил глава промоушена, комментируя лучшего бойца UFC.
Джонс может говорить что угодно. Когда он будет готов вернуться к поединкам — добро пожаловать.
Ранее Джонс обвинил Уайта во лжи. Глава UFC публично заявил, что боец хочет «гонорар Деонтея Уайлдера». Речь шла о переговорах о возможном поединке Джонса с камерунским тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.
Джонс возглавляет рейтинг бойцов UFC без учета весовых категорий. Он удерживает пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе.