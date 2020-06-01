Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.
В начале мая
«Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние Абдулманапа тяжелое», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Ранее Гаджиев рассказывал, что во время пребывания