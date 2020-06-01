Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Источник: РИА "Новости"

В начале мая Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже боец UFC Ислам Махачев сообщил, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние Абдулманапа тяжелое», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».