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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"

В начале мая Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже боец UFC Ислам Махачев сообщил, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние Абдулманапа тяжелое», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Ранее Гаджиев рассказывал, что во время пребывания Нурмагомедова-старшего в больнице Дагестана ему не оказывалась квалифицированная помощь.

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