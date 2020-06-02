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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

12 участников турнира UFC ESPN on 9 получили медицинские отстранения

Большинство бойцов, соревновавшихся в UFC на ESPN 9 в прошлую воскресную ночь 31 мая, ушли относительно невредимыми.

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Однако целому ряду спортсменов грозят медицинские отстранения сроком от одного месяца до полугода, сообщает MMA Fighting.

По данным спортивной комиссии штата Невада (США) по итогам прошедшего турнира серьёзные повреждения, связанные с длительным отстранением от соревнований получили лишь два бойца.

Вот полная медицинская справка UFC на ESPN 9, предоставленная Атлетической комиссией штата Невада:

Тайрон Вудли — без соревнований до 15 июля. Без контактов — до 30 июня.

Гилберт Бёрнс — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.

Аугусто Сакаи — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня

Благой Иванов — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня

Билли Курантилло — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.

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Спайк Карлайл — результаты МРТ должны показать отсутствие противопоказаний или недопуск к соревнованиям до 27 ноября. Минимальная приостановка до 30 июня, без контакта до 21 июня.

Брок Уивер — приостановка до 30 июня, никаких контактов до 21 июня

Антонина Шевченко — отстранена до 30 июня, никаких контактов до 21 июня

Клидсон Абреу — приостановка до 15 июля, никаких контактов до 30 июня.

Тим Эллиотт — отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня

Луис Смолка — отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня

Винсент Моралес — должен иметь отсутствие орбитального перелома, рекомендаций офтальмолога или последует отсутствие контактов до 27 ноября. Минимальная приостановка до 15 июля, без контакта до 30 июня.

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