12 участников турнира UFC ESPN on 9 получили медицинские отстранения
Большинство бойцов, соревновавшихся в UFC на ESPN 9 в прошлую воскресную ночь 31 мая, ушли относительно невредимыми.
Большинство бойцов, соревновавшихся в UFC на ESPN 9 в прошлую воскресную ночь 31 мая, ушли относительно невредимыми.
Однако целому ряду спортсменов грозят медицинские отстранения сроком от одного месяца до полугода, сообщает MMA Fighting.
По данным спортивной комиссии штата Невада (США) по итогам прошедшего турнира серьёзные повреждения, связанные с длительным отстранением от соревнований получили лишь два бойца.
Вот полная медицинская справка UFC на ESPN 9, предоставленная Атлетической комиссией штата Невада:
Тайрон Вудли — без соревнований до 15 июля. Без контактов — до 30 июня.
Гилберт Бёрнс — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.
Аугусто Сакаи — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня
Благой Иванов — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня
Билли Курантилло — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.
Спайк Карлайл — результаты МРТ должны показать отсутствие противопоказаний или недопуск к соревнованиям до 27 ноября. Минимальная приостановка до 30 июня, без контакта до 21 июня.
Брок Уивер — приостановка до 30 июня, никаких контактов до 21 июня
Антонина Шевченко — отстранена до 30 июня, никаких контактов до 21 июня
Клидсон Абреу — приостановка до 15 июля, никаких контактов до 30 июня.
Тим Эллиотт — отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня
Луис Смолка — отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня
Винсент Моралес — должен иметь отсутствие орбитального перелома, рекомендаций офтальмолога или последует отсутствие контактов до 27 ноября. Минимальная приостановка до 15 июля, без контакта до 30 июня.