12 участников турнира UFC ESPN on 9 получили медицинские отстранения

Однако целому ряду спортсменов грозят медицинские отстранения сроком от одного месяца до полугода, сообщает MMA Fighting.

По данным спортивной комиссии штата Невада (США) по итогам прошедшего турнира серьёзные повреждения, связанные с длительным отстранением от соревнований получили лишь два бойца.



Вот полная медицинская справка UFC на ESPN 9, предоставленная Атлетической комиссией штата Невада:

Тайрон Вудли — без соревнований до 15 июля. Без контактов — до 30 июня.



Гилберт Бёрнс — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.



Аугусто Сакаи — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня



Благой Иванов — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня



Билли Курантилло — отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.

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